Машовец: ВС РФ пытаются пробиться в сторону Старого Салтова и Ковшаровки
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в комментарии NEMYRIALIVE рассказал об оперативной ситуации на фронте в Харьковской области.
«На Южно-Слобожанском направлении, оно же Волчанское или Харьковское, упорные бои идут в районе Синельниково — Цегельное — Вильча — Лиман. Тут сводная тактическая группа войск противника из состава группировки войск «Север» пытается пробиться вдоль реки Северский Донец в южном направлении — на Старый Салтов. Чтобы прикрыть с фланга дальнейшее продвижение своих главных сил на Белый Колодец и Великий Бурлук. Одновременно противник предпринимает атакующие действия периодически — не особо результативные — со своего вклинения в районе Мелового», — сообщил Машовец.
Видео: NEMYRIALIVE
В районе Купянска российская армия более активна на восточном берегу Оскола.
«Пытаются полностью вытеснить ВСУ с плацдарма, прорваться по направлению Песчаное – Купянск-Узловой, и вдоль реки Оскол, по сходящимся направлениям с севера на юг, занять так называемое Заосколье — восточную часть Купянска. И по направлению Кругляковка — Колесниковка пробиться в Ковшаровку. Одновременно действует со стороны Песчаного», — отметил военный обозреватель.
Читайте также: По Купянску работает более 100 российских расчетов БпЛА — Бутусов (видео)
При этом особых успехов у врага в этой локации нет. Некоторые продвижение было в районе Боровой — там оккупанты смогли перерезать дорогу, идущую вдоль берега Оскола, от Боровой на север.
Новости по теме:
Категории: Фронт, Харьков; Теги: Ковшаровка, Машовець, новости Харькова, старый салтов, фронт;
Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 16:57;