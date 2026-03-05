Live

Машовец: ВС РФ пытаются пробиться в сторону Старого Салтова и Ковшаровки

Фронт 16:57   05.03.2026
Оксана Горун
Машовец: ВС РФ пытаются пробиться в сторону Старого Салтова и Ковшаровки Фото: sprotyv.info

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в комментарии NEMYRIALIVE рассказал об оперативной ситуации на фронте в Харьковской области. 

«На Южно-Слобожанском направлении, оно же Волчанское или Харьковское, упорные бои идут в районе Синельниково — Цегельное — Вильча — Лиман. Тут  сводная тактическая группа войск противника из состава группировки войск «Север» пытается пробиться вдоль реки Северский Донец в южном направлении — на Старый Салтов. Чтобы прикрыть с фланга дальнейшее продвижение своих главных сил на Белый Колодец и Великий Бурлук. Одновременно противник предпринимает атакующие действия периодически — не особо результативные — со своего вклинения в районе Мелового», — сообщил Машовец.

В районе Купянска российская армия более активна на восточном берегу Оскола.

«Пытаются полностью вытеснить ВСУ с плацдарма, прорваться по направлению Песчаное – Купянск-Узловой, и вдоль реки Оскол, по сходящимся направлениям с севера на юг, занять так называемое Заосколье — восточную часть Купянска. И по направлению Кругляковка — Колесниковка пробиться в Ковшаровку. Одновременно действует со стороны Песчаного», — отметил военный обозреватель.

При этом особых успехов у врага в этой локации нет. Некоторые продвижение было в районе Боровой — там оккупанты смогли перерезать дорогу, идущую вдоль берега Оскола, от Боровой на север.

Автор: Оксана Горун
