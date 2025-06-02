Две женщины погибли в результате обстрела поселка в Харьковской области
Россияне обстреляли около 16:30 жилой квартал поселка Ковшаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
64-летняя женщина погибла на месте. Еще одна 62-летняя жительница получила тяжелые ранения. К сожалению, медики не смогли спасти ее жизнь – женщина тоже скончалась.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Ковшаровка, обстрел, погибшая, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 21:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли около 16:30 жилой квартал поселка Ковшаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".