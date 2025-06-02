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Две женщины погибли в результате обстрела поселка в Харьковской области

Происшествия 21:23   02.06.2025
Оксана Якушко
Две женщины погибли в результате обстрела поселка в Харьковской области

Россияне обстреляли около 16:30 жилой квартал поселка Ковшаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

64-летняя женщина погибла на месте. Еще одна 62-летняя жительница получила тяжелые ранения. К сожалению, медики не смогли спасти ее жизнь – женщина тоже скончалась.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 21:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли около 16:30 жилой квартал поселка Ковшаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".