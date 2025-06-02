Две женщины погибли в результате обстрела поселка в Харьковской области

Россияне обстреляли около 16:30 жилой квартал поселка Ковшаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

64-летняя женщина погибла на месте. Еще одна 62-летняя жительница получила тяжелые ранения. К сожалению, медики не смогли спасти ее жизнь – женщина тоже скончалась.