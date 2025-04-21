БпЛА ударил по пятиэтажке на Харьковщине: горели 36 квартир (фото)

Российский БпЛА во время «перемирия» атаковал многоэтажный жилой дом в поселке Ковшаровка, информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Вчера днем ​​россияне нанесли удар БпЛА по пятиэтажному жилому дому в поселке Ковшаровка Купянской громады. Горели 36 квартир на площади 1600 кв. м. В настоящее время в доме никто не проживал. Жертв и пострадавших нет», — сообщили спасатели.

Напомним, 20 апреля, по версии российского диктатора Путина, он объявил «перемирие». Несмотря на это в Украине фиксировали и бои на линии фронта, и обстрелы. В частности, обстрелы Купянской громады не прекратились. Более того — гражданских опять забрасывали КАБами, были раненые.