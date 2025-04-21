БпЛА ударил по пятиэтажке на Харьковщине: горели 36 квартир (фото)
Российский БпЛА во время «перемирия» атаковал многоэтажный жилой дом в поселке Ковшаровка, информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Вчера днем россияне нанесли удар БпЛА по пятиэтажному жилому дому в поселке Ковшаровка Купянской громады. Горели 36 квартир на площади 1600 кв. м. В настоящее время в доме никто не проживал. Жертв и пострадавших нет», — сообщили спасатели.
Напомним, 20 апреля, по версии российского диктатора Путина, он объявил «перемирие». Несмотря на это в Украине фиксировали и бои на линии фронта, и обстрелы. В частности, обстрелы Купянской громады не прекратились. Более того — гражданских опять забрасывали КАБами, были раненые.
Читайте также: «Не смешите» — Зеленский и Жорин рассказали о «перемирии»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС, Ковшаровка, новости Харькова, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «БпЛА ударил по пятиэтажке на Харьковщине: горели 36 квартир (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА во время «перемирия» атаковал многоэтажный жилой дом в поселке Ковшаровка, информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".