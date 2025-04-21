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БпЛА ударил по пятиэтажке на Харьковщине: горели 36 квартир (фото)

Происшествия 07:16   21.04.2025
Оксана Горун
БпЛА ударил по пятиэтажке на Харьковщине: горели 36 квартир (фото)

Российский БпЛА во время «перемирия» атаковал многоэтажный жилой дом в поселке Ковшаровка, информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Вчера днем ​​россияне нанесли удар БпЛА по пятиэтажному жилому дому в поселке Ковшаровка Купянской громады. Горели 36 квартир на площади 1600 кв. м. В настоящее время в доме никто не проживал. Жертв и пострадавших нет», — сообщили спасатели.

удар БпЛА по Ковшаровке 20 апреля 2025 2

Напомним, 20 апреля, по версии российского диктатора Путина, он объявил «перемирие». Несмотря на это в Украине фиксировали и бои на линии фронта, и обстрелы. В частности, обстрелы Купянской громады не прекратились. Более того — гражданских опять забрасывали КАБами, были раненые.

удар БпЛА по Ковшаровке 20 апреля 2025

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удар БпЛА по Ковшаровке 20 апреля 2025 5

удар БпЛА по Ковшаровке 20 апреля 2025 4

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА во время «перемирия» атаковал многоэтажный жилой дом в поселке Ковшаровка, информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".