«Перемирие»: на Харьковщину скинули КАБы, есть раненые

В прифронтовой Купянской громаде «перемирие», объявленное Путиным, выглядит как непрекращающиеся обстрелы. Подробности в эфире нацмарафона сообщил начальник местной РВА Андрей Канашевич.

«Можем сказать, что ночь прошла более-менее спокойно, то есть отсутствуют зафиксированные обстрелы непосредственно населенных пунктов, прилегающих к линии столкновения. А если говорить о предыдущих часах и так называемом «перемирии», то враг продолжал поддерживать тот же повышенный уровень опасности, применял снова авиацию, снова КАБы летели по Купянску, по ближайшим населенным пунктам. Есть у нас разрушение частного сектора, раненые. Есть одна женщина 70 лет, она госпитализирована в областную клиническую больницу. Есть обстрелы по Двуречанской громаде, по Куриловской, по Великобурлукской, Петропавловской. То есть можно сказать, что шесть из восьми громад за последние сутки находились под постоянными обстрелами врага. Если в целом оценивать после 18:00 вчерашнего дня, ситуация существенно не изменилась, она была достаточно напряженная, и враг продолжал атаковать всеми средствами, которые у него есть по населенным пунктам», — заявил Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также отметил, что эвакуация из Купянского района идет неудовлетворительными темпами.

«Мы надеялись, что такое увеличение обстрелов приведет к тому, что люди поедут активнее, но этого не произошло. Можем констатировать тот факт, что до 10 человек в сутки у нас уезжает. Вчера вообще было два человека, выехавших из Купянской громады, из других громад даже не уезжали. Эвакуация идет медленно, и видим, что люди, большей частью имевшие такое желание, уехали. Все остальные, кто остался, пытаются в таких условиях приспособиться, выживать», — пояснил начальник РВА.

В том числе на территории Кондрашовской громады остаются десять семей с 12 детьми.

«У них буквально есть следующая неделя для того, чтобы уехать, а дальше будем уже вместе со службой по делам детей, с полицией общаться немного в другом контексте. Будут админпротоколы, будут судебные решения», — предупредил Канашевич.