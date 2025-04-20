Сегодня боев на Харьковщине не было — Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 16:00 20 апреля проинформировал: на Харьковском и Купянском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

При этом объявленного Путиным перемирия в целом на фронте в Украине на Пасху не было. По данным Генштаба, с начала суток зафиксировали 45 столкновений. Бои продолжаются на Донбассе и юге Украины.

«Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности… Два боестолкновения продолжаются до сих пор», — отметили в Генштабе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение врагом дронов-камикадзе. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил: «В этих условиях любое перемирие очень трудно организовать и обеспечить на тактическом уровне. Пока не видел ни одного адекватного механизма».