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Сегодня боев на Харьковщине не было — Генштаб ВСУ

Фронт 16:47   20.04.2025
Оксана Горун
Сегодня боев на Харьковщине не было — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 16:00 20 апреля проинформировал: на Харьковском и Купянском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

При этом объявленного Путиным перемирия в целом на фронте в Украине на Пасху не было. По данным Генштаба, с начала суток зафиксировали 45 столкновений. Бои продолжаются на Донбассе и юге Украины.

«Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности… Два боестолкновения продолжаются до сих пор», — отметили в Генштабе.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение врагом дронов-камикадзе. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил: «В этих условиях любое перемирие очень трудно организовать и обеспечить на тактическом уровне. Пока не видел ни одного адекватного механизма».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 16:00 20 апреля проинформировал: на Харьковском и Купянском направлениях враг активных наступательных действий не проводил".