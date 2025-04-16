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Удар ФАБ-500 по многоэтажке на Харьковщине: появились подробности (фото)

Происшествия 11:16   16.04.2025
Оксана Горун
Удар ФАБ-500 по многоэтажке на Харьковщине: появились подробности (фото)

Харьковская областная прокуратура утром 16 апреля сообщила подробности о последствиях авиаудара, который российская армия накануне нанесла по поселку Ковшаровка на Харьковщине.

«По данным следствия, 15 апреля около 23:10 российская армия нанесла авиационный удар по с. Ковшаровка Купянского района. Частично разрушена многоэтажка, повреждены соседние многоквартирные дома и автомобиль скорой медицинской помощи. Получил ранение 51-летний мужчина», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

прилет в Ковшаровке: разрушена многоэтажка 15 апреля 2025

Ранее о бомбардировке поселка на Купянщине сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что бомбы скидывали дважды: от одной пострадала машина «скорой» и мужчина-парамедик. Вторая — ФАБ-500 — ударила по многоэтажке.

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прилет в Ковшаровке: разрушена многоэтажка 15 апреля 2025 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 11:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура утром 16 апреля сообщила подробности о последствиях авиаудара, который российская армия накануне нанесла по поселку Ковшаровка на Харьковщине".