Удар ФАБ-500 по многоэтажке на Харьковщине: появились подробности (фото)

Харьковская областная прокуратура утром 16 апреля сообщила подробности о последствиях авиаудара, который российская армия накануне нанесла по поселку Ковшаровка на Харьковщине.

«По данным следствия, 15 апреля около 23:10 российская армия нанесла авиационный удар по с. Ковшаровка Купянского района. Частично разрушена многоэтажка, повреждены соседние многоквартирные дома и автомобиль скорой медицинской помощи. Получил ранение 51-летний мужчина», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ранее о бомбардировке поселка на Купянщине сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что бомбы скидывали дважды: от одной пострадала машина «скорой» и мужчина-парамедик. Вторая — ФАБ-500 — ударила по многоэтажке.