Удар ФАБ-500 по многоэтажке на Харьковщине: появились подробности (фото)
Харьковская областная прокуратура утром 16 апреля сообщила подробности о последствиях авиаудара, который российская армия накануне нанесла по поселку Ковшаровка на Харьковщине.
«По данным следствия, 15 апреля около 23:10 российская армия нанесла авиационный удар по с. Ковшаровка Купянского района. Частично разрушена многоэтажка, повреждены соседние многоквартирные дома и автомобиль скорой медицинской помощи. Получил ранение 51-летний мужчина», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Ранее о бомбардировке поселка на Купянщине сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что бомбы скидывали дважды: от одной пострадала машина «скорой» и мужчина-парамедик. Вторая — ФАБ-500 — ударила по многоэтажке.
Читайте также: «Сафари» на гражданских: почему отменили автобус «Купянск-Харьков» (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кабы, Ковшаровка, новости Харькова, пострадавший, прилет, прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар ФАБ-500 по многоэтажке на Харьковщине: появились подробности (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 11:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура утром 16 апреля сообщила подробности о последствиях авиаудара, который российская армия накануне нанесла по поселку Ковшаровка на Харьковщине".