Машовець: ЗС РФ намагаються пробитися в бік Старого Салтова та Ківшарівки
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець у коментарі NEMYRIALIVE розповів про оперативну ситуацію на фронті в Харківській області.
“На Південно-Слобожанському напрямку, він же Вовчанський чи Харківський, завзяті бої йдуть у районі Синельникове – Цегельне – Вільча – Лиман. Тут зведена тактична група військ противника зі складу угруповання військ “Север” намагається пробитися вздовж річки Сіверський Донець у південному напрямку на Старий Салтів. Щоб прикрити з флангу подальше просування своїх головних сил на Білий Колодязь і Великий Бурлук. Одночасно противник робить атакуючі дії періодично – не особливо результативні – зі свого вклинення в районі Мілового”, – повідомив Машовець.
Відео: NEMYRIALIVE
У районі Куп’янська російська армія активніша на східному березі Осколу.
“Намагаються повністю витіснити ЗСУ з плацдарму, прорватися за напрямком Піщане – Куп’янськ-Вузловий, і вздовж річки Оскіл, за напрямами, що сходяться з півночі на південь, зайняти так зване Заоскілля — східну частину Куп’янська. І за напрямком Кругляківка — Колісниківка пробитися в Ківшарівку. Водночас діє з боку Піщаного”, – зазначив військовий оглядач.
Читайте також: По Куп’янську працює понад 100 російських розрахунків БпЛА — Бутусов (відео)
При цьому особливих успіхів у ворога в цій локації немає. Деякі просування були в районі Борової – там окупанти змогли перерізати дорогу, що йде вздовж берега Осколу, від Борової на північ.
