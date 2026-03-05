Live

Машовець: ЗС РФ намагаються пробитися в бік Старого Салтова та Ківшарівки

Фронт 16:57   05.03.2026
Оксана Горун
Машовець: ЗС РФ намагаються пробитися в бік Старого Салтова та Ківшарівки

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець у коментарі NEMYRIALIVE розповів про оперативну ситуацію на фронті в Харківській області. 

“На Південно-Слобожанському напрямку, він же Вовчанський чи Харківський, завзяті бої йдуть у районі Синельникове – Цегельне – Вільча – Лиман. Тут зведена тактична група військ противника зі складу угруповання військ “Север” намагається пробитися вздовж річки Сіверський Донець у південному напрямку на Старий Салтів. Щоб прикрити з флангу подальше просування своїх головних сил на Білий Колодязь і Великий Бурлук. Одночасно противник робить атакуючі дії періодично – не особливо результативні – зі свого вклинення в районі Мілового”, – повідомив Машовець.

Відео: NEMYRIALIVE

У районі Куп’янська російська армія активніша на східному березі Осколу.

“Намагаються повністю витіснити ЗСУ з плацдарму, прорватися за напрямком Піщане – Куп’янськ-Вузловий, і вздовж річки Оскіл, за напрямами, що сходяться з півночі на південь, зайняти так зване Заоскілля — східну частину Куп’янська. І за напрямком Кругляківка — Колісниківка пробитися в Ківшарівку. Водночас діє з боку Піщаного”, – зазначив військовий оглядач.

Читайте також: По Куп’янську працює понад 100 російських розрахунків БпЛА — Бутусов (відео)

При цьому особливих успіхів у ворога в цій локації немає. Деякі просування були в районі Борової – там окупанти змогли перерізати дорогу, що йде вздовж берега Осколу, від Борової на північ.

Автор: Оксана Горун
