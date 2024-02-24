12 атракціонів пошкодила РФ у Центральному парку Харкова: опубліковано відео
У Центральному парку Харкова показали, що знищили окупанти впродовж двох років повномасштабного вторгнення.
У пресслужбі парку повідомили, що з 24 лютого 2022-го росіяни щонайменше шість разів обстрілювали одне з улюблених місць відпочинку харків’ян, зафіксовано близько 70 місць вибухів. Зазнали пошкоджень 12 атракціонів, із них п’ять – отримали серйозні руйнування.
«Літачки та човники атракціонів рашисти, схоже, прийняли за справжні F-16 та крейсери», – зазначили у парку.
Крім цього, пошкоджені або знищені адмінбудівлі, операторські та господарчі споруди.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 14:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центральному парку Харкова показали, що знищили окупанти впродовж двох років повномасштабного вторгнення.".