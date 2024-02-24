12 атракціонів пошкодила РФ у Центральному парку Харкова: опубліковано відео

У Центральному парку Харкова показали, що знищили окупанти впродовж двох років повномасштабного вторгнення.

У пресслужбі парку повідомили, що з 24 лютого 2022-го росіяни щонайменше шість разів обстрілювали одне з улюблених місць відпочинку харків’ян, зафіксовано близько 70 місць вибухів. Зазнали пошкоджень 12 атракціонів, із них п’ять – отримали серйозні руйнування.

«Літачки та човники атракціонів рашисти, схоже, прийняли за справжні F-16 та крейсери», – зазначили у парку.

Крім цього, пошкоджені або знищені адмінбудівлі, операторські та господарчі споруди.