Терехов звернувся до харків’ян у річницю вторгнення (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео до других роковин повномасштабного вторгнення РФ.
«Війна змінила нас. Зміцнила. Показала, що разом ми можемо долати будь-які виклики. Наше місто показало всьому світу, що справжня сила лежить у нашій здатності об’єднуватися, підтримувати один одного у найскладніші часи. Кожен з нас став опорою для іншого. У цьому наша сила, у цьому наша непереможність. Ми разом пройшли через великі випробування, і разом ми підемо великим шляхом відновлення. Я вірю в кожного з вас, вірю в наш Харків, вірю в нашу Україну», – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 08:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео до других роковин повномасштабного вторгнення РФ.".