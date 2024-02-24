Терехов звернувся до харків’ян у річницю вторгнення (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео до других роковин повномасштабного вторгнення РФ.

«Війна змінила нас. Зміцнила. Показала, що разом ми можемо долати будь-які виклики. Наше місто показало всьому світу, що справжня сила лежить у нашій здатності об’єднуватися, підтримувати один одного у найскладніші часи. Кожен з нас став опорою для іншого. У цьому наша сила, у цьому наша непереможність. Ми разом пройшли через великі випробування, і разом ми підемо великим шляхом відновлення. Я вірю в кожного з вас, вірю в наш Харків, вірю в нашу Україну», – зазначив мер.