Терехов обратился к харьковчанам во вторую годовщину вторжения (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.
«Война изменила нас. Укрепила. Показала, что вместе мы можем одолевать любые вызовы. Наш город показал всему миру, что настоящая сила лежит в нашей способности объединяться, поддерживать друг друга в самые сложные времена. Каждый из нас стал опорой другому. В этом наша сила, в этом наша непобедимость. Мы вместе прошли через большие испытания, и вместе мы пройдем по большому пути восстановления. Я верю в каждого из вас, верю в наш Харьков, верю в нашу Украину», – отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 08:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.".