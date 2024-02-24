Вторая годовщина вторжения: более 2 тыс. человек погибли на Харьковщине
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко подвел итоги двух лет полномасштабной войны.
По его данным, с 24 февраля 2022-го на территории Харьковщины в результате действий РФ погибли 2419 гражданских, из которых 87 – дети. В частности, в прошлом году погибли 660 человек, из них 5 детей.
«Почти за два месяца 2024 года в результате вражеских обстрелов погибли уже 56 граждан, среди которых 7 детей», — отметил Тимошко.
Он добавил, что за два года полномасштабной войны в регионе были ранены 3516 гражданских.
«С 24 февраля 2022-го следователи начали 1936 уголовных производств о безвестном исчезновении при особых обстоятельствах 2211 гражданских, из которых: 1261 – мужчины, 683 – женщины, 267 – дети», — пишет Тимошко.
Также с начала полномасштабного вторжения в Харьковской области начали 16855 уголовных производств по преступлениям, связанных с вооруженным конфликтом, в том числе: 16614 — за нарушение законов и обычаев войны, 213 — за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 23 — за незаконные вооруженные формирования.
Также Тимошко сообщил и о предателях, которые «действовали» на Харьковщине. За два года следователи открыли 1532 уголовных производств по преступлениям, связанных с коллаборационной деятельностью.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 07:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко подвел итоги двух лет полномасштабной войны.".