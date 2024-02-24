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Другі роковини вторгнення: понад 2 тисячі людей загинули на Харківщині (відео)

Події 07:40   24.02.2024
Вікторія Яковенко
Другі роковини вторгнення: понад 2 тисячі людей загинули на Харківщині (відео)

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко підбив підсумки двох років повномасштабної війни.

За його даними, з 24 лютого 2022-го на території Харківщини внаслідок дій РФ загинули 2419 цивільних громадян, з яких 87 – діти. Зокрема торік загинули 660 людей, з них 5 дітей.

«Майже за два місяці 2024 року внаслідок ворожих обстрілів загинули вже 56 громадян, серед яких 7 дітей», – зазначив Тимошко.

Він додав, що за два роки повномасштабної війни в регіоні були поранені 3516 цивільних.

«З 24 лютого 2022-го слідчі розпочали 1936 кримінальних проваджень про безвісне зникнення за особливих обставин 2211 цивільних осіб, з яких: 1261 – чоловіки, 683 – жінки, 267 – діти», – пише Тимошко.

Також з початку повномасштабного вторгнення на Харківщині розпочали 16855 кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, у тому числі: 16614 –  за порушення законів та звичаїв війни, 213 – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 23 – за створення незаконних збройних формувань.

Також Тимошко повідомив й про зрадників, які «діяли» на Харківщині. За два роки слідчі відкрили 1532 кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних з колабораційною діяльністю.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Другі роковини вторгнення: понад 2 тисячі людей загинули на Харківщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 07:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко підбив підсумки двох років повномасштабної війни.".