Другі роковини вторгнення: понад 2 тисячі людей загинули на Харківщині (відео)
Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко підбив підсумки двох років повномасштабної війни.
За його даними, з 24 лютого 2022-го на території Харківщини внаслідок дій РФ загинули 2419 цивільних громадян, з яких 87 – діти. Зокрема торік загинули 660 людей, з них 5 дітей.
«Майже за два місяці 2024 року внаслідок ворожих обстрілів загинули вже 56 громадян, серед яких 7 дітей», – зазначив Тимошко.
Він додав, що за два роки повномасштабної війни в регіоні були поранені 3516 цивільних.
«З 24 лютого 2022-го слідчі розпочали 1936 кримінальних проваджень про безвісне зникнення за особливих обставин 2211 цивільних осіб, з яких: 1261 – чоловіки, 683 – жінки, 267 – діти», – пише Тимошко.
Також з початку повномасштабного вторгнення на Харківщині розпочали 16855 кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, у тому числі: 16614 – за порушення законів та звичаїв війни, 213 – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 23 – за створення незаконних збройних формувань.
Також Тимошко повідомив й про зрадників, які «діяли» на Харківщині. За два роки слідчі відкрили 1532 кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних з колабораційною діяльністю.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 07:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко підбив підсумки двох років повномасштабної війни.".