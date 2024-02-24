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12 аттракционов повредила РФ в Центральном парке Харькова: опубликовано видео

Происшествия 14:02   24.02.2024
Виктория Яковенко
12 аттракционов повредила РФ в Центральном парке Харькова: опубликовано видео

В Центральном парке Харькова показали, что уничтожили оккупанты в течение двух лет полномасштабного вторжения.

В пресс-службе парка сообщили, что 24 с февраля 2022-го россияне по меньшей мере шесть раз обстреливали одно из любимых мест отдыха харьковчан, зафиксировано около 70 мест взрывов. Были повреждены 12 аттракционов, из них пять — получили серьезные разрушения.

«Самолетики и лодочки аттракционов рашисты, похоже, приняли за настоящие F-16 и крейсеры», — отметили в парке.

Кроме того, повреждены или уничтожены админздания, операторские и хозяйственные сооружения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 14:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова показали, что уничтожили оккупанты в течение двух лет полномасштабного вторжения.".