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Выбиты окна и разбита техника: ньюсрум МГ «Объектив» повредила РФ в Харькове

Репортаж 13:07   31.12.2023
Виктория Яковенко
Выбиты окна и разбита техника: ньюсрум МГ «Объектив» повредила РФ в Харькове

В результате ракетной атаки на Харьков 30 декабря повреждено помещение МГ «Объектив».

В помещениях компании ТРК «Simon» выбило окна. В студии образовалась дыра. В компании пострадали: ньюсрум МГ «Объектив», монтажные помещения и другие кабинеты. Также разбита некоторая техника.

Помещение компании находится в центре города. С начала полномасштабного вторжения, после первых ракетных ударов по площади Свободы и ХОВА в 2022 году, «Simon» не выходил в эфир.

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Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Кроме двух попаданий по центру Харькова еще два «прилета» зафиксировано в Индустриальном районе, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 13:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетной атаки на Харьков 30 декабря повреждено помещение МГ «Объектив».".