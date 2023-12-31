Выбиты окна и разбита техника: ньюсрум МГ «Объектив» повредила РФ в Харькове

В результате ракетной атаки на Харьков 30 декабря повреждено помещение МГ «Объектив».

В помещениях компании ТРК «Simon» выбило окна. В студии образовалась дыра. В компании пострадали: ньюсрум МГ «Объектив», монтажные помещения и другие кабинеты. Также разбита некоторая техника.

Помещение компании находится в центре города. С начала полномасштабного вторжения, после первых ракетных ударов по площади Свободы и ХОВА в 2022 году, «Simon» не выходил в эфир.

Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Кроме двух попаданий по центру Харькова еще два «прилета» зафиксировано в Индустриальном районе, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.