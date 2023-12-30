Сегодня 30 декабря: какой праздник и день в истории

30 декабря 1903 года произошел масштабный пожар в новом театре в Чикаго, погибли 602 человека. В 1922-м в этот день создали СССР. В 1975-м умер сотник армии УНР Иван Липовецкий. В 2006-м казнили Саддама Хусейна.

Праздники и памятные даты 30 декабря

30 декабря в мире – День глобального планирования.

Также отмечают День соды и День бекона.

30 декабря в истории

30 декабря 1903 года произошел пожар в театре «Ирокез» в Чикаго.

Возгорание произошло буквально через несколько недель после открытия театра, который позиционировали как «несгораемый». Вопрос опасности огня в Чикаго был болезненным, ведь именно здесь 8 октября 1871 года произошел пожар, ставший самым масштабным в истории страны. Поэтому новый театр строили якобы по всем требованиям безопасности. В нем был асбестовый театральный занавес и большое количество выходов. Однако на практике это не помогло. Пожар начался во время музыкального спектакля «Синяя борода». На тот момент в здании находилось около 2000 человек – в том числе дети, которых привели из школ на праздничное мероприятие. Асбестовый занавес ничем не помог, а люди в зале оказались запертыми, потому что двери были с перемычками, чтобы не пропустить посетителей без билетов. В результате 602 человека погибли.

30 декабря 1922 года состоялся I съезд советов СССР, на котором делегаты от РСФСР, УССР, Белорусской СРР и Закавказской СФРР утвердили проекты декларации и договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Эти документы ввели в действие после следующего обсуждения – через полгода. Но именно 30 декабря принято было считать днем основания СССР. Хотя формально, по всем документам, страна являлась союзом нескольких национальных республик, на практике она была унитарной диктатурой с одной партией и максимально централизованным руководством.

30 декабря 1975 года умер сотник УНР и активный деятель украинской эмиграции Иван Липовецкий.

Он был ветераном Первой мировой войны, завершив свою службу в армии Российской империи в звании прапорщика. С конца 1919 года служил в корпусе Сечевых стрельцов Действующей армии УНР, являлся членом редколлегии журнала «Украинский Стрелец». В дальнейшем Липовецкий руководил типографией и издательством 6-й Сечевой дивизии Армии УНР. С 1923 года жил в эмиграции в Варшаве. Там он работал в польской Главной статистической управе, был членом редколлегии журнала «На чужбине». С 1944-го переселился в Западную Германию. В эмиграции Липовецкий издавал журналы «Наша жизнь», «Юные друзья», «Хозяйственно-кооперативный журнал» и т.д. С 1952 года жил в Канаде, где возглавлял Союз бывших воинов-украинцев. Умер и похоронен в Торонто.

30 декабря 2006 года казнили Саддама Хусейна.

Пятый президент и диктатор Ирака официально руководил этой страной почти четверть века, а не официально – дольше 30 лет. За это время он успел развязать ряд войн, осуществить геноцид курдов, дать приказ применить химическое оружие и стать виновником целого ряда военных преступлений и преступлений против человечества. До прихода к власти в Ираке Хусейн, начиная с 1957 года, был участником революционных движений и подпольных организаций страны. Он участвовал в неудачной попытке восстания против короля Фейсала, а затем в покушении на диктатора Абдель Керима Касема. Был приговорен к смертной казни, однако бежал в Сирию, а затем Каир, где учился в вузе. Вернувшись в Ирак, небольшой промежуток времени был следователем в лагере, однако после смены власти сам оказался в тюрьме.

К власти Саддам пришел в 1968 году, став членом Совета революционного командования. До 1979-го официально Хусейн был «вторым человеком» в государстве после президента Ахмеда Хасана аль-Бакра (кстати, родственника Саддама). Однако считают, что и в эти годы Хусейн уже правил страной. И свои преступления против человечества Саддам начал еще в те времена – в 1970-х руководил операциями по депортации 250-300 тысяч жителей иракского Курдистана и сожжению около 250 курдских сел. В 1979 году президент Ирака ушел в отставку, а Хусейн занял его место. Свое правление диктатор начал в стиле, присущем ему в течение всего времени – с репрессий. Причем репрессировал он всех своих министров и ближайшее окружение, благодаря которому пришел к власти. В дальнейшем Саддам развязал войну против Ирана, во время которой войска диктатора применили химическое оружие – газ иприт. Дальше пытался аннексировать Кувейт, чем объединил против себя всех соседей из Персидского залива. История кровавого правления диктатора завершилась войной с США. Соединенные Штаты задались целью свергнуть режим Хусейна и достигли этого меньше, чем через год. Война началась в марте 2003 года, а уже 14 декабря диктатора задержали. 30 июня 2004 года Саддама и 11 управленцев его режима передали новым иракским властям. 1 июля начался суд, длившийся два года и ожидаемо завершившийся признанием Хусейна виновным во многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечества. 30 декабря 2006-го на рассвете иракцы казнили Саддама Хусейна через повешение. Его казнь засняли на видео – мобильным телефоном.

Церковный праздник 30 декабря

30 декабря по новому церковному календарю в Украине – суббота после Рождества Христова и перед Богоявлением. Чтят память мученицы Анисии. Она жила в Солуне (Фессалониках) в 285 – 305 годах. И пострадала во время гонений на христиан императора Максимиана. После смерти родителей, воспитавших ее искренней христианкой, Анисия раздала имущество бедным, а сама жила в посте и молитве. В те времена император Максимиан издал эдикт, согласно которому каждый имел право безнаказанно убить христианина. Однажды, когда Анисия шла в храм, ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на языческий праздник солнца. Святая вежливо отказалась, но воин схватил ее и пытался сорвать с головы покрывало. Девушка оттолкнула его, плюнула в лицо и сказала: «Так запретит тебе Господь мой Иисус Христос!» Воин в ярости вытащил меч и убил Анисию. Христиане похоронили мученицу у городских ворот, а над ее могилой соорудили молитвенный дом.

Народные приметы

Если 30 декабря деревья покрыты инеем, то морозов в ближайшее время не будет.

Какая погода 30 декабря – таким будет и май.

Что нельзя делать 30 декабря

Нельзя заниматься рукоделием, шить и вязать.

Нельзя оскорблять других и отказывать в помощи.