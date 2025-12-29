Live

Стало відомо, якою буде погода на Новий рік та на початку січня в Харкові

Погода 13:41   29.12.2025
Оксана Горун
Стало відомо, якою буде погода на Новий рік та на початку січня в Харкові

Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз на 31 грудня 2025 – 3 січня 2026. Новий рік зустрінемо зі снігом.

За інформацією синоптиків, найближчими днями на Харківщині збережуться морози та потроху підсипатиме сніг. Танути може розпочати 3 січня.

Безпосередньо в Новий рік, у ніч із 31 грудня на 1 січня, буде 7 – 12° морозу, очікується невеликий сніг та досить сильний вітер із поривами до 15 – 20 м/с.

Сніжитиме також 1 та 2 січня. При цьому температура повітря ще знизиться:

  • 1 січня вночі буде 8 – 13 ° морозу, вдень 4 – 9 ° морозу;
  • 2 січня вночі 11 – 16° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

Читайте також: Морози посиляться до Нового року – синоптикиня

На суботу, 3 січня, прогнозують різкий перепад температури: від нічного морозу до 16° до денних температур від 1° морозу до 4° тепла. При цьому опади триватимуть, а на дорогах утримається ожеледиця.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сварка “під градусом” закінчилася поножовщиною: потерпілий помер у лікарні
Сварка “під градусом” закінчилася поножовщиною: потерпілий помер у лікарні
29.12.2025, 14:13
За допомогою ШІ українців переконують, що світла немає через дії влади – ЦПД
За допомогою ШІ українців переконують, що світла немає через дії влади – ЦПД
29.12.2025, 09:40
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
29.12.2025, 07:21
Залужний повідомив Зеленському, що хоче у відставку з посади посла – ЗМІ
Залужний повідомив Зеленському, що хоче у відставку з посади посла – ЗМІ
29.12.2025, 09:02
“Трохи змінили акценти” – куди тиснуть ЗС РФ на Куп’янському напрямку (відео)
“Трохи змінили акценти” – куди тиснуть ЗС РФ на Куп’янському напрямку (відео)
29.12.2025, 11:12
Сьогодні 29 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 грудня 2025: яке свято та день в історії
29.12.2025, 06:00

Новини за темою:

27.12.2025
Морози посиляться під Новий рік – синоптикиня
23.12.2025
Мороз і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові на 24 грудня
15.10.2025
Попереду – морозні ночі: прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня
28.04.2025
Заморозки на Харківщині: було 4-6 градусів морозу, як пережили квіти (відео)
07.04.2025
Різке похолодання: в Україні зафіксували мороз –18°C


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Стало відомо, якою буде погода на Новий рік та на початку січня в Харкові», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 13:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз на 31 грудня 2025 – 3 січня 2026. Новий рік зустрінемо зі снігом".