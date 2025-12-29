Стало відомо, якою буде погода на Новий рік та на початку січня в Харкові

Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз на 31 грудня 2025 – 3 січня 2026. Новий рік зустрінемо зі снігом.

За інформацією синоптиків, найближчими днями на Харківщині збережуться морози та потроху підсипатиме сніг. Танути може розпочати 3 січня.

Безпосередньо в Новий рік, у ніч із 31 грудня на 1 січня, буде 7 – 12° морозу, очікується невеликий сніг та досить сильний вітер із поривами до 15 – 20 м/с.

Сніжитиме також 1 та 2 січня. При цьому температура повітря ще знизиться:

1 січня вночі буде 8 – 13 ° морозу, вдень 4 – 9 ° морозу;

2 січня вночі 11 – 16° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

На суботу, 3 січня, прогнозують різкий перепад температури: від нічного морозу до 16° до денних температур від 1° морозу до 4° тепла. При цьому опади триватимуть, а на дорогах утримається ожеледиця.