Стало відомо, якою буде погода на Новий рік та на початку січня в Харкові
Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз на 31 грудня 2025 – 3 січня 2026. Новий рік зустрінемо зі снігом.
За інформацією синоптиків, найближчими днями на Харківщині збережуться морози та потроху підсипатиме сніг. Танути може розпочати 3 січня.
Безпосередньо в Новий рік, у ніч із 31 грудня на 1 січня, буде 7 – 12° морозу, очікується невеликий сніг та досить сильний вітер із поривами до 15 – 20 м/с.
Сніжитиме також 1 та 2 січня. При цьому температура повітря ще знизиться:
- 1 січня вночі буде 8 – 13 ° морозу, вдень 4 – 9 ° морозу;
- 2 січня вночі 11 – 16° морозу, вдень 0 – 5° морозу.
На суботу, 3 січня, прогнозують різкий перепад температури: від нічного морозу до 16° до денних температур від 1° морозу до 4° тепла. При цьому опади триватимуть, а на дорогах утримається ожеледиця.
Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 13:41
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 13:41;