Морози посиляться під Новий рік – синоптикиня
Популярна українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує Україні справжній Новий рік – зі снігом та морозами.
За її інформацією, неділя в Україні буде зі снігом та сильним вітром (з поривами до 15-20 м/с). Сніг, ймовірно, буде мокрим.
“Надалі в Україні переважатиме волога погода із періодичним снігом. Морози посиляться під Новий рік, із 30-го грудня розпочнеться новий етап похолодання”, – попередила Діденко.
При цьому вона зізналася, що сама не дуже поділяє любов до снігу та морозу на Новий рік.
“Мене це завжди дивувало, бо все одно всі сидять по домівках, зустрічаючи Новий рік, а зараз то й нема що казати, тим паче у місті сніг симпатичний лише на початку, коли сипле, потім – самі знаєте, як це виглядає на дорогах та тротуарах. Мороз я взагалі якось не толерую, лише сприймаю, як належний прояв сезону – бо кому оці червоні щоки, сині носи, товстелезні шапки на очі та періодично розряджений телефон потрібні?” – прокоментувала вона.
Читайте також: Холодніше, ніж зазвичай: яким буде січень в Харкові та області – прогноз
Підсумовуючи прогноз, Діденко наголосила на такій тенденції – найближчим часом невелика відлига з мокрим снігом, потім – мороз з періодичним снігом, а потім можлива наступна відлига.
Нагадаємо, Харків засипало снігом минулої доби – він йшов усю ніч з 25 на 26 грудня. Тому вранці на розчищення вийшли тисячі комунальників.
