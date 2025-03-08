До +17 вдень: прогноз погоди в Харкові на 9 березня
9 березня в Харкові та області буде сонячна весняна погода. Але вночі підморозить.
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на неділю.
Синоптики обіцяють, що неділя буде настільки ж вдалою для прогулянок на свіжому повітрі, як і субота.
У Харкові очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря: вночі 0 – 2° тепла, вдень 14 -16° тепла.
В області також ясно та невеличкий туман вночі та вранці. Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 12-17° тепла.
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За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найближче похолодання України очікується з 14-15 березня.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 березня в Харкові та області буде сонячна весняна погода. Але вночі підморозить".