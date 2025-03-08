До +17 вдень: прогноз погоди в Харкові на 9 березня

9 березня в Харкові та області буде сонячна весняна погода. Але вночі підморозить.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на неділю.

Синоптики обіцяють, що неділя буде настільки ж вдалою для прогулянок на свіжому повітрі, як і субота.

У Харкові очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря: вночі 0 – 2° тепла, вдень 14 -16° тепла.

В області також ясно та невеличкий туман вночі та вранці. Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 12-17° тепла.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найближче похолодання України очікується з 14-15 березня.