До +17 днем: прогноз погоды в Харькове на 9 марта

9 марта в Харькове и области будет солнечная весенняя погода. Но ночью подморозит.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на воскресенье.

Синоптики обещают, что воскресенье будет настолько же удачным для прогулок на свежем воздухе, насколько и суббота.

В Харькове ожидают переменную облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха: ночью 0 — 2° тепла, днем ​​14 -16° тепла.

В области также ясно и небольшой туман ночью и утром. Температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 12-17° тепла.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта.