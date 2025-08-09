Спека відступає: прогноз погоди в Харкові та області на 10 серпня
Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив прогноз на неділю. Погода буде літньою, але не виснажливою.
У неділю, 10 серпня, в Харкові та області не очікують опадів. Буде мінлива хмарність та помірний вітер зі швидкістю 7 – 12 м/с.
У Харкові прогнозують температуру вночі 13 – 15°, вдень 25 – 27°.
В області: вночі 12 – 17°, вдень 24 – 29°.
Подібна температура в прогнозі – на більшій території України, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
“Неділя в Україні буде з високою, проте досить комфортною, температурою повітря. Впродовж дня стовпчики термометрів доберуться до +25+29 градусів. На півдні, звісно, вище, як завжди, +30+33 градуси. І, між іншим, завтра західна частина трохи відійде від реноме найпрохолоднішої, тут також буде спекотно, +28+32 градуси”, – пише вона.
Синоптикиня порадила: “Літніх субот-неділь залишилося не густо, із цими – чотири, поїдьте кудись недалечко, погуляйте, наберіться сонця, яке вже не дуже пече, подихайте свіжими ранками, навідайтесь до родичів, поставте квіточки прості на стіл вдома, наваріть кукурудзи, купіть кавун і зробіть донат для наших золотих хлопців і дівчат”.
Категорії: Погода, Харків
