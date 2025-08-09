Жара отступает: прогноз погоды в Харькове и области на 10 августа

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз на воскресенье. Погода будет летней, но не изнуряющей.

В воскресенье, 10 августа, в Харькове и области не ожидают осадков. Будет переменная облачность и умеренный ветер со скоростью 7 – 12 м/с.

В Харькове прогнозируют температуру ночью 13 – 15°, днем 25 – 27°.

В области: ночью 12 – 17°, днем 24 – 29°.

Подобная температура в прогнозе — на большей территории Украины, сообщает синоптик Наталья Диденко.

«Воскресенье в Украине будет с высокой, но достаточно комфортной, температурой воздуха. В течение дня столбики термометров доберутся до +25+29 градусов. На юге, конечно, выше, как обычно, +30+33 градуса. И, между прочим, завтра западная часть немного отойдет от реноме самой прохладной, здесь также будет жарко, +28+32 градуса», — написала Диденко.

Синоптик посоветовала: «Летних суббот-воскресений осталось не густо, с этими – четыре, поезжайте куда-то недалеко, погуляйте, наберитесь солнца, которое уже не очень жжет, подышите свежими утрами, наведайтесь к родственникам, поставьте цветочки простые на стол дома, наварите кукурузы, купите арбуз и сделайте донат для наших золотых парней и девушек».