Более 2 тысяч тревог прозвучало на Харьковщине за год: статистика United24

Общество 11:29   31.12.2025
Виктория Яковенко
Более 2 тысяч тревог прозвучало на Харьковщине за год: статистика United24 Фото: United24

В 2025 году воздушная тревога звучала в Украине по меньшей мере 19033 раза. По данным United24, в Харьковской области включали сирену чаще всего.

Отмечается, что в регионе объявляли тревогу более 2 тысяч раз.

Также United24 информирует, что в 2025 году РФ выпустила по Украине более 60 тысяч управляемых авиабомб, около 2400 ракет разных типов и более 100 тысяч дронов.

«Еженедельно над Украиной фиксировались тысячи воздушных целей. Каждый день приносил новые разрушения и утраты среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание», — говорится в сообщении.

удары по Украине за год
Фото: United24

Напомним, сложившаяся в этом году ситуация в Купянске была как негативной, так и положительной, говорит соучредитель и аналитик «DeepState» Роман Погорелый. Он подвел итоги фронта в 2025 году и спрогнозировал, какой будет война в 2026-м.

Читайте также: КАБы и БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: погиб мужчина — ОВА

Автор: Виктория Яковенко
