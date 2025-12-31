Более 2 тысяч тревог прозвучало на Харьковщине за год: статистика United24

В 2025 году воздушная тревога звучала в Украине по меньшей мере 19033 раза. По данным United24, в Харьковской области включали сирену чаще всего.

Отмечается, что в регионе объявляли тревогу более 2 тысяч раз.

Также United24 информирует, что в 2025 году РФ выпустила по Украине более 60 тысяч управляемых авиабомб, около 2400 ракет разных типов и более 100 тысяч дронов.

«Еженедельно над Украиной фиксировались тысячи воздушных целей. Каждый день приносил новые разрушения и утраты среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание», — говорится в сообщении.

