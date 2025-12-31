Более 2 тысяч тревог прозвучало на Харьковщине за год: статистика United24
В 2025 году воздушная тревога звучала в Украине по меньшей мере 19033 раза. По данным United24, в Харьковской области включали сирену чаще всего.
Отмечается, что в регионе объявляли тревогу более 2 тысяч раз.
Также United24 информирует, что в 2025 году РФ выпустила по Украине более 60 тысяч управляемых авиабомб, около 2400 ракет разных типов и более 100 тысяч дронов.
«Еженедельно над Украиной фиксировались тысячи воздушных целей. Каждый день приносил новые разрушения и утраты среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание», — говорится в сообщении.
Напомним, сложившаяся в этом году ситуация в Купянске была как негативной, так и положительной, говорит соучредитель и аналитик «DeepState» Роман Погорелый. Он подвел итоги фронта в 2025 году и спрогнозировал, какой будет война в 2026-м.
Читайте также: КАБы и БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: погиб мужчина — ОВА
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: статистика, тревога, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Более 2 тысяч тревог прозвучало на Харьковщине за год: статистика United24», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 11:29;