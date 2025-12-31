Понад 2 тисячі тривог пролунало на Харківщині за рік: статистика United24
У 2025-му році повітряна тривога лунала в Україні щонайменше 19033 рази. За даними United24, на Харківщині вмикали сирену найчастіше.
Зазначається, що в регіоні оголошували тривогу понад 2 тисячі разів.
Також United24 інформує, що у 2025 році РФ випустила по Україні понад 60 тисяч керованих авіабомб, близько 2400 ракет різних типів та понад 100 тисяч дронів.
«Щотижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Кожен день приносив нові руйнування й втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей на боротьбу за виживання», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ситуація в Куп’янську, що склалася цьогоріч, була як негативною, так і позитивною, каже співзасновник та аналітик «DeepState» Роман Погорілий. Він підбив підсумки фронту 2025-го року та спрогнозував, якою буде війна у 2026-му.
Читайте також: КАБи і БпЛА атакували Харківщину минулої доби: загинув чоловік – ОВА
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: статистика, тривога, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Понад 2 тисячі тривог пролунало на Харківщині за рік: статистика United24», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2025 в 11:29;