Понад 2 тисячі тривог пролунало на Харківщині за рік: статистика United24

У 2025-му році повітряна тривога лунала в Україні щонайменше 19033 рази. За даними United24, на Харківщині вмикали сирену найчастіше.

Зазначається, що в регіоні оголошували тривогу понад 2 тисячі разів.

Також United24 інформує, що у 2025 році РФ випустила по Україні понад 60 тисяч керованих авіабомб, близько 2400 ракет різних типів та понад 100 тисяч дронів.

«Щотижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Кожен день приносив нові руйнування й втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей на боротьбу за виживання», – йдеться у повідомленні.

