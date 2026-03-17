Що з цінами на Харківщині: овочі подорожчали, м’ясо впало в ціні (статистика)
Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у лютому порівняно з груднем та минулим роком.
За даними облстату, споживчі ціни у регіоні в лютому порівняно із попереднім місяцем зросли на 1,1%, із лютим минулого року – на 8,2%.
Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на овочі (на 11,5%). Також подорожчали зв’язок (на 5,2%) та яйця (на 3,7%). Додали в ціні й цукор, риба та фрукти.
При цьому подешевшало масло (на 3,7%). Знизились ціни на м’ясо та залізничний транспорт (на 2,4%), одяг і взуття (на 1,9%), сир та олію (на 0,4%).
Нагадаємо, ціни на насіння квітів і овочів у Харкові порівняно з березнем 2025 року зросли на 15-20%, повідомляли в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради. Як зазначають у мерії, вартість насіння залежить від виду, сорту, виробника та об’єму пакування. У середньому вони становлять від 8 до 35 грн за упаковку, а вага насіння коливається від 0,2 до 20 г залежно від культури.
Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 13:42;