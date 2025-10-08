Live
8 жовтня – День вареників: скільки коштують інгредієнти на Харківщині

Суспільство 14:48   08.10.2025
Вікторія Яковенко
8 жовтня – День вареників: скільки коштують інгредієнти на Харківщині

Сьогодні, 8 жовтня, у деяких країнах відзначають День вареників. Головне управління статистики в Харківській області підрахувало у скільки жителям регіону обійдеться приготувати популярну українську страву.

  • Зазначається, що станом на серпень 2025 року, кілограм борошна коштує в регіоні 21,38 грн,
  • літр молока пастеризованого жирністю до 2,6% – 51,50 грн,
  • десяток яєць – 61,22 грн,
  • літр олії соняшникової – 79,29 грн,
  • кілограм яловичини – 308,14 грн,
  • кілограм свинини – понад 254 грн,
  • сири м’які жирні – 199, 19 грн,
  • кілограм картоплі – понад 22 грн,
  • капуста – майже 19 грн,
  • кілограм сметани до 15% – 149 грн,
  • 200 гр масла вершкового – майже 98 грн.

Довідка. Вареники – це українська національна страва у вигляді відвареного прісного тіста з начинкою. Начинка може бути різною: картопля, сир, квашена капуста, ягоди, гриби, м’ясо, овочі, фрукти тощо.

Готову страву подають зі сметаною або розтопленим маслом, а також з підсмаженою на смальці зі шкварками чи олії цибулею. Вареники з вишнями, маком, яблуками, сливами, ягодами посипають цукром або поливають медом.

Цікаво: українці вважали, що вареники мають магічне значення. Їх обов’язково готували в день, коли в господарстві телилася корова. Це мало забезпечити тварині міцне здоров’я та плодючість. Також дівчата ворожили на цій страві на Андрія.

Читайте також: Сьогодні 8 жовтня 2025: яке свято та день в історії

Автор: Вікторія Яковенко
