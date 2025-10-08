8 жовтня – День вареників: скільки коштують інгредієнти на Харківщині

Сьогодні, 8 жовтня, у деяких країнах відзначають День вареників. Головне управління статистики в Харківській області підрахувало у скільки жителям регіону обійдеться приготувати популярну українську страву.

Зазначається, що станом на серпень 2025 року, кілограм борошна коштує в регіоні 21,38 грн,

літр молока пастеризованого жирністю до 2,6% – 51,50 грн,

десяток яєць – 61,22 грн,

літр олії соняшникової – 79,29 грн,

кілограм яловичини – 308,14 грн,

кілограм свинини – понад 254 грн,

сири м’які жирні – 199, 19 грн,

кілограм картоплі – понад 22 грн,

капуста – майже 19 грн,

кілограм сметани до 15% – 149 грн,

200 гр масла вершкового – майже 98 грн.

Довідка. Вареники – це українська національна страва у вигляді відвареного прісного тіста з начинкою. Начинка може бути різною: картопля, сир, квашена капуста, ягоди, гриби, м’ясо, овочі, фрукти тощо.

Готову страву подають зі сметаною або розтопленим маслом, а також з підсмаженою на смальці зі шкварками чи олії цибулею. Вареники з вишнями, маком, яблуками, сливами, ягодами посипають цукром або поливають медом.

Цікаво: українці вважали, що вареники мають магічне значення. Їх обов’язково готували в день, коли в господарстві телилася корова. Це мало забезпечити тварині міцне здоров’я та плодючість. Також дівчата ворожили на цій страві на Андрія.