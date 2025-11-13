Що подорожчало та подешевшало на Харківщині – інфографіка облстату
Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у жовтні порівняно з вереснем та початком року.
«Споживчі ціни у Харківській області у жовтні порівняно із вереснем зросли на 0,9%, з початку року – на 8,1% (по Україні порівняно із вереснем зросли на 0,9%, з початку року – на 7,3%)», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на яйця (на 14,2%). Також подорожчали безалкогольні напої (на 3,5%), алкоголь і сигарети (на 2,7%) та сир (на 2,6%). Додали в ціні риба (на 2,5%) та олія (на 2,2%). Крім того, подорожчали молоко та хліб.
При цьому стало дешевше їздити на залізничному транспорті (на 6,8%). Знизились ціни на фрукти (на 4,8%), цукор (на 2,9%), масло (на 2%), макарони (на 1,3%) та трохи на одяг, м’ясо та паливо.
Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді заявляли, що у місті з початку осені зросли ціни на свіжі овочі та фрукти. Пояснюють: це зумовлено завершенням сезону плодоношення, збільшенням кількості тепличної та імпортованої продукції.
Читайте також: На Салтівці пограбували магазин: що винесли
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: облстат, подешевело, подорожали, харківщина, ціни;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що подорожчало та подешевшало на Харківщині – інфографіка облстату», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 13:41;