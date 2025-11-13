Що подорожчало та подешевшало на Харківщині – інфографіка облстату

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у жовтні порівняно з вереснем та початком року.

«Споживчі ціни у Харківській області у жовтні порівняно із вереснем зросли на 0,9%, з початку року – на 8,1% (по Україні порівняно із вереснем зросли на 0,9%, з початку року – на 7,3%)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на яйця (на 14,2%). Також подорожчали безалкогольні напої (на 3,5%), алкоголь і сигарети (на 2,7%) та сир (на 2,6%). Додали в ціні риба (на 2,5%) та олія (на 2,2%). Крім того, подорожчали молоко та хліб.

При цьому стало дешевше їздити на залізничному транспорті (на 6,8%). Знизились ціни на фрукти (на 4,8%), цукор (на 2,9%), масло (на 2%), макарони (на 1,3%) та трохи на одяг, м’ясо та паливо.

Нагадаємо, раніше у Харківській міськраді заявляли, що у місті з початку осені зросли ціни на свіжі овочі та фрукти. Пояснюють: це зумовлено завершенням сезону плодоношення, збільшенням кількості тепличної та імпортованої продукції.