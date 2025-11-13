Live

Что подорожало и подешевело на Харьковщине – инфографика облстата

Общество 13:41   13.11.2025
Виктория Яковенко
Что подорожало и подешевело на Харьковщине – инфографика облстата Фото: Главное управление статистики в Харьковской области

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в октябре по сравнению с сентябрем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,9%, с начала года – на 8,1% (по Украине по сравнению с сентябрем выросли на 0,9%, с начала года – на 7,3%)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на яйца (на 14,2%). Также подорожали безалкогольные напитки (3,5%), алкоголь и сигареты (2,7%) и сыр (2,6%). Прибавили в цене рыба (на 2,5%) и растительное масло (на 2,2%). Кроме того, подорожала молоко и хлеб.

При этом стало дешевле ездить на железнодорожном транспорте (на 6,8%). Снизились цены на фрукты (на 4,8%), сахар (на 2,9%), масло (на 2%), макароны (на 1,3%) и немного на одежду, мясо и топливо.

Напомним, ранее в Харьковском горсовете заявляли, что в городе с начала осени выросли цены на свежие овощи и фрукты. Объясняют, что это обусловлено завершением сезона плодоношения, увеличением количества тепличной и импортированной продукции.

Читайте также: На Салтовке ограбили магазин: что вынесли

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 13 ноября: погибшие от обстрела, фронт
Новости Харькова – главное за 13 ноября: погибшие от обстрела, фронт
13.11.2025, 13:46
Как будут отключать свет в Харькове и области 13 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 13 ноября — график
12.11.2025, 22:07
«Люди были в шоковом состоянии»: Терехов о ситуации в городе после «прилетов»
«Люди были в шоковом состоянии»: Терехов о ситуации в городе после «прилетов»
13.11.2025, 09:43
Синегубов рассказал, сколько будет стоить первый в Украине подземный детсад 📹
Синегубов рассказал, сколько будет стоить первый в Украине подземный детсад 📹
12.11.2025, 21:37
Сегодня 13 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 ноября 2025: какой праздник и день в истории
13.11.2025, 06:00
Что подорожало и подешевело на Харьковщине – инфографика облстата
Что подорожало и подешевело на Харьковщине – инфографика облстата
13.11.2025, 13:41

Новости по теме:

08.10.2025
8 октября – День вареников: сколько стоят ингредиенты на Харьковщине
12.09.2025
Яйца подорожали на Харьковщине, одеться стало дешевле – облстат
13.08.2025
Овощи на Харьковщине подешевели на 27%, выросли в цене топливо и алкоголь
14.07.2025
Фрукты подорожали на 17%, что подешевело – облстат о ценах на Харьковщине
14.06.2025
Фрукты, овощи и мясо подорожали на Харьковщине, яйца упали в цене – облстат


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что подорожало и подешевело на Харьковщине – инфографика облстата», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2025 в 13:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в октябре по сравнению с сентябрем и началом года.".