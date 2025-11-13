Что подорожало и подешевело на Харьковщине – инфографика облстата

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в октябре по сравнению с сентябрем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,9%, с начала года – на 8,1% (по Украине по сравнению с сентябрем выросли на 0,9%, с начала года – на 7,3%)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на яйца (на 14,2%). Также подорожали безалкогольные напитки (3,5%), алкоголь и сигареты (2,7%) и сыр (2,6%). Прибавили в цене рыба (на 2,5%) и растительное масло (на 2,2%). Кроме того, подорожала молоко и хлеб.

При этом стало дешевле ездить на железнодорожном транспорте (на 6,8%). Снизились цены на фрукты (на 4,8%), сахар (на 2,9%), масло (на 2%), макароны (на 1,3%) и немного на одежду, мясо и топливо.

Напомним, ранее в Харьковском горсовете заявляли, что в городе с начала осени выросли цены на свежие овощи и фрукты. Объясняют, что это обусловлено завершением сезона плодоношения, увеличением количества тепличной и импортированной продукции.