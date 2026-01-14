Яйца и хлеб подорожали на Харьковщине, что упало в цене – облстат

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в декабре по сравнению с ноябрем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,1%, с декабрем 2024 года выросли на 8,4% (по Украине по сравнению с ноябрем выросли на 0,2%, с декабрем 2024 года – на 8,0%)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на яйца (на 5,8%). Также подорожало хлеб мясо (на 3,6%). Прибавила в цене рыба (на 3,5%). Кроме того, подорожали топливо, алкоголь, растительное масло и макароны.

При этом подешевели одежда и обувь (на 8%). Снизились цены на фрукты (на 6,3%), овощи (на 4,8%), молоко (на 3,7%), сахар (на 3,6%), масло (на 1,9%) и немного мясо (на 0,6%).

Напомним, ранее в Харьковском горсовете информировали, что по сравнению с январем прошлого года в городе выросли цены на гречку (+30%) и пшено (+17%). Также увеличилась стоимость пшеничной муки – на 13%, подсолнечного масла – на 16%, манной крупы – на 10%. В то же время подешевели сахар (-17%), макароны (-14%) и рис круглозернистый (-9%).

