Яйца подешевели, овощи и фрукты подорожали: как изменились цены на Харьковщине
Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в январе по сравнению с декабрем и прошлым годом.
По данным облстата, потребительские цены в регионе в январе по сравнению с декабрем выросли на 0,7%, с январем прошлого года – на 7,8%.
Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на овощи (на 16,5%). Также подорожали фрукты (на 6,7%) и связь (на 5,2%). Ездить на железной дороге стало дороже на 3,4%, прибавили в цене и амбулаторные услуги (на 2,7%)
При этом подешевели яйца (на 8,2%). Снизились цены на одежду и обувь (на 6,7%), сахар (на 3%), молоко (на 2,5%), мясо (на 1,2%) и лекарства (на 1,2%).
Напомним, масленичная неделя началась с понедельника, 16 февраля. Традиционно люди готовят вареники, сырники и блины. Однако в этом году блюда будут стоить дороже, чем в прошлом. По результатам анализа цен на некоторые продукты в Харькове, в департаменте административных услуг и потребительского рынка сделали вывод: все продукты подорожали на 10-20%. Детальнее.
Читайте также: В Харькове железнодорожник за $10 тысяч обещал «порешать» с ТЦК – прокуратура
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Яйца подешевели, овощи и фрукты подорожали: как изменились цены на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 12:16;