Яйца подешевели, овощи и фрукты подорожали: как изменились цены на Харьковщине

Общество 12:16   17.02.2026
Виктория Яковенко
Яйца подешевели, овощи и фрукты подорожали: как изменились цены на Харьковщине Фото: Харьковский горсовет

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в январе по сравнению с декабрем и прошлым годом.

По данным облстата, потребительские цены в регионе в январе по сравнению с декабрем выросли на 0,7%, с январем прошлого года – на 7,8%.

цены на Харьковщине
Фото: Главное управление статистики в Харьковской области

Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на овощи (на 16,5%). Также подорожали фрукты (на 6,7%) и связь (на 5,2%). Ездить на железной дороге стало дороже на 3,4%, прибавили в цене и амбулаторные услуги (на 2,7%)

При этом подешевели яйца (на 8,2%). Снизились цены на одежду и обувь (на 6,7%), сахар (на 3%), молоко (на 2,5%), мясо (на 1,2%) и лекарства (на 1,2%).

цены на Харьковщине
Фото: Главное управление статистики в Харьковской области

Напомним, масленичная неделя началась с понедельника, 16 февраля. Традиционно люди готовят вареники, сырники и блины. Однако в этом году блюда будут стоить дороже, чем в прошлом. По результатам анализа цен на некоторые продукты в Харькове, в департаменте административных услуг и потребительского рынка сделали вывод: все продукты подорожали на 10-20%. Детальнее.

Читайте также: В Харькове железнодорожник за $10 тысяч обещал «порешать» с ТЦК – прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
