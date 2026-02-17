Яйца подешевели, овощи и фрукты подорожали: как изменились цены на Харьковщине

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в январе по сравнению с декабрем и прошлым годом.

По данным облстата, потребительские цены в регионе в январе по сравнению с декабрем выросли на 0,7%, с январем прошлого года – на 7,8%.

Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на овощи (на 16,5%). Также подорожали фрукты (на 6,7%) и связь (на 5,2%). Ездить на железной дороге стало дороже на 3,4%, прибавили в цене и амбулаторные услуги (на 2,7%)

При этом подешевели яйца (на 8,2%). Снизились цены на одежду и обувь (на 6,7%), сахар (на 3%), молоко (на 2,5%), мясо (на 1,2%) и лекарства (на 1,2%).

