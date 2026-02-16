В Харькове железнодорожник за $10 тысяч обещал «порешать» с ТЦК – прокуратура

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, требовал деньги со знакомого за влияние на ТЦК.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в начале февраля в один из районных ТЦК и СП в городе доставили мужчину.

«После этого он обратился к знакомому — работнику Укрзалізниці — с вопросом, можно ли получить повестку с дополнительным временем для сбора вещей перед направлением на обучение. В ответ тот сообщил, что имеет связи среди работников ТЦК и СП и может повлиять на принятие соответствующих решений. Впоследствии мужчина начал оказывать давление, убеждая, что без его помощи решить вопрос с повесткой не удастся», — рассказали правоохранители.

Установлено, что сначала за такие услуги фигурант назвал сумму 9500 долларов. Впоследствии он увеличил сумму до 10000 долларов — якобы из-за того, что «вопрос долго решается». Также, добавляют в прокуратуре, мужчина уверял, что может отменить уже выданную повестку и при необходимости «решить любые вопросы» с ТЦК.

Вечером 13 февраля во время личной встречи мужчина получил 10 тысяч долларов. Тогда же его и задержали, говорят правоохранители.

Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенном с требованием такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Правоохранители проверяют причастность других лиц к указанному преступлению.

