Live

В Харькове железнодорожник за $10 тысяч обещал «порешать» с ТЦК – прокуратура

Общество 15:26   16.02.2026
Виктория Яковенко
В Харькове железнодорожник за $10 тысяч обещал «порешать» с ТЦК – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, требовал деньги со знакомого за влияние на ТЦК.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в начале февраля в один из районных ТЦК и СП в городе доставили мужчину.

«После этого он обратился к знакомому — работнику Укрзалізниці — с вопросом, можно ли получить повестку с дополнительным временем для сбора вещей перед направлением на обучение. В ответ тот сообщил, что имеет связи среди работников ТЦК и СП и может повлиять на принятие соответствующих решений. Впоследствии мужчина начал оказывать давление, убеждая, что без его помощи решить вопрос с повесткой не удастся», — рассказали правоохранители.

Установлено, что сначала за такие услуги фигурант назвал сумму 9500 долларов. Впоследствии он увеличил сумму до 10000 долларов — якобы из-за того, что «вопрос долго решается». Также, добавляют в прокуратуре, мужчина уверял, что может отменить уже выданную повестку и при необходимости «решить любые вопросы» с ТЦК.

Вечером 13 февраля во время личной встречи мужчина получил 10 тысяч долларов. Тогда же его и задержали, говорят правоохранители.

Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенном с требованием такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Правоохранители проверяют причастность других лиц к указанному преступлению.

в Харькове задержали железнодорожника
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, находится в розыске ТЦК, а во время побега от группы оповещения наехал на полицейскую.

Читайте также: В Харькове сожители нетипично провели День влюблённых: что произошло

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
15.02.2026, 20:00
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
16.02.2026, 16:45
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
16.02.2026, 07:40
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
16.02.2026, 10:37
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
16.02.2026, 20:19

Новости по теме:

16.02.2026
В Харькове железнодорожник за $10 тысяч обещал «порешать» с ТЦК – прокуратура
16.02.2026
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026
Неделя в Харькове прошла без жертв и пострадавших – Терехов
16.02.2026
«Вероятно, ее били»: истощенную собаку спасли коммунальщики в Харькове
16.02.2026
В Харькове водитель в розыске хотел сбежать и сбил копа, его поймали – НПУ 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове железнодорожник за $10 тысяч обещал «порешать» с ТЦК – прокуратура», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2026 в 15:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, требовал деньги со знакомого за влияние на ТЦК.".