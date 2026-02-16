В Харькове железнодорожник за $10 тысяч обещал «порешать» с ТЦК – прокуратура
Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, требовал деньги со знакомого за влияние на ТЦК.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в начале февраля в один из районных ТЦК и СП в городе доставили мужчину.
«После этого он обратился к знакомому — работнику Укрзалізниці — с вопросом, можно ли получить повестку с дополнительным временем для сбора вещей перед направлением на обучение. В ответ тот сообщил, что имеет связи среди работников ТЦК и СП и может повлиять на принятие соответствующих решений. Впоследствии мужчина начал оказывать давление, убеждая, что без его помощи решить вопрос с повесткой не удастся», — рассказали правоохранители.
Установлено, что сначала за такие услуги фигурант назвал сумму 9500 долларов. Впоследствии он увеличил сумму до 10000 долларов — якобы из-за того, что «вопрос долго решается». Также, добавляют в прокуратуре, мужчина уверял, что может отменить уже выданную повестку и при необходимости «решить любые вопросы» с ТЦК.
Вечером 13 февраля во время личной встречи мужчина получил 10 тысяч долларов. Тогда же его и задержали, говорят правоохранители.
Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенном с требованием такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УКУ).
Правоохранители проверяют причастность других лиц к указанному преступлению.
Напомним, правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, находится в розыске ТЦК, а во время побега от группы оповещения наехал на полицейскую.
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, тцк, Харьковская областная прокуратура;
