У Харкові залізничник за $10 тисяч обіцяв «порішати» з ТЦК – прокуратура

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, вимагав гроші зі знайомого за вплив на ТЦК.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що на початку лютого до одного з районних ТЦК та СП у місті доставили чоловіка.

«Після цього він звернувся до знайомого — працівника Укрзалізниці — із запитанням, чи можливо отримати повістку з додатковим часом для збору речей перед направленням на навчання. У відповідь той повідомив, що має зв’язки серед працівників ТЦК та СП і може вплинути на ухвалення відповідних рішень. Згодом чоловік почав чинити тиск, переконуючи, що без його «допомоги» вирішити питання з повісткою не вдасться», – розповіли правоохоронці.

Встановлено, що спочатку за такі «послуги» фігурант назвав суму 9500 доларів. Згодом він збільшив суму до 10000 доларів — нібито через те, що «питання довго вирішується». Також, додають у прокуратурі, чоловік запевняв, що може скасувати вже видану повістку та за потреби «вирішити будь-які питання» з ТЦК.

Ввечері 13 лютого під час особистої зустрічі чоловік отримав 10 тисяч доларів. Тоді ж його і затримали, кажуть правоохоронці.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до вказаного злочину.

