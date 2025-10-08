Live
8 октября – День вареников: сколько стоят ингредиенты на Харьковщине

Виктория Яковенко
Сегодня, 8 октября, в некоторых странах отмечают День вареников. Главное управление статистики в Харьковской области подсчитало, во сколько жителям региона обойдется приготовить популярное украинское блюдо.

  • Отмечается, что по состоянию на август 2025 года килограмм муки стоит в регионе 21,38 грн,
  • литр молока пастеризованного жирностью до 2,6% — 51,50 грн,
  • десяток яиц – 61,22 грн,
  • литр подсолнечного масла – 79,29 грн,
  • килограмм говядины – 308,14 грн,
  • килограмм свинины – более 254 грн,
  • сыры мягкие жирные – 199, 19 грн,
  • килограмм картофеля – более 22 грн,
  • капуста – почти 19 грн,
  • килограмм сметаны до 15% — 149 грн,
  • 200 гр масла сливочного – почти 98 грн.

Справка. Вареники – украинское национальное блюдо в виде отварного пресного теста с начинкой. Начинка может быть разной: картофель, творог, квашеная капуста, ягоды, грибы, мясо, овощи, фрукты и т.д.

Готовое блюдо подают со сметаной или растопленным маслом, а также с поджаренным на смальце со шкварками или масле луком. Вареники с вишнями, маком, яблоками, сливами, ягодами посыпают сахаром или поливают медом.

Интересно: украинцы считали, что вареники имеют магическое значение. Их обязательно готовили в день, когда в хозяйстве телилась корова. Это должно было обеспечить животному крепкое здоровье и плодовитость. Также девушки гадали на этом блюде на Андрея.

Читайте также: Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории

