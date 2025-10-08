8 октября – День вареников: сколько стоят ингредиенты на Харьковщине

Сегодня, 8 октября, в некоторых странах отмечают День вареников. Главное управление статистики в Харьковской области подсчитало, во сколько жителям региона обойдется приготовить популярное украинское блюдо.

Отмечается, что по состоянию на август 2025 года килограмм муки стоит в регионе 21,38 грн,

литр молока пастеризованного жирностью до 2,6% — 51,50 грн,

десяток яиц – 61,22 грн,

литр подсолнечного масла – 79,29 грн,

килограмм говядины – 308,14 грн,

килограмм свинины – более 254 грн,

сыры мягкие жирные – 199, 19 грн,

килограмм картофеля – более 22 грн,

капуста – почти 19 грн,

килограмм сметаны до 15% — 149 грн,

200 гр масла сливочного – почти 98 грн.

Справка. Вареники – украинское национальное блюдо в виде отварного пресного теста с начинкой. Начинка может быть разной: картофель, творог, квашеная капуста, ягоды, грибы, мясо, овощи, фрукты и т.д.

Готовое блюдо подают со сметаной или растопленным маслом, а также с поджаренным на смальце со шкварками или масле луком. Вареники с вишнями, маком, яблоками, сливами, ягодами посыпают сахаром или поливают медом.

Интересно: украинцы считали, что вареники имеют магическое значение. Их обязательно готовили в день, когда в хозяйстве телилась корова. Это должно было обеспечить животному крепкое здоровье и плодовитость. Также девушки гадали на этом блюде на Андрея.