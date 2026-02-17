Яйця подешевшали, овочі й фрукти подорожчали: як змінились ціни на Харківщині
Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у січні порівняно з груднем та минулим роком.
За даними облстату, споживчі ціни у регіоні в січні порівняно із груднем зросли на 0,7%, із січнем минулого року – на 7,8%.
Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на овочі (на 16,5%). Також подорожчали фрукти (на 6,7%) та зв’язок (на 5,2%). Їздити залізницею стало дорожче на 3,4%, додали в ціні й амбулаторні послуги (на 2,7%)
При цьому подешевшали яйця (на 8,2%). Знизились ціни на одяг та взуття (на 6,7%), цукор (на 3%), молоко (на 2,5%), м’ясо (на 1,2%), та ліки (на 1,2%).
Нагадаємо, масний тиждень розпочався з понеділка, 16 лютого. Традиційно в цей тиждень люди готують вареники, сирники та млинці. Проте цьогоріч страви коштуватимуть дорожче, ніж торік. За результатами аналізу цін на деякі продукти у Харкові, у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зробили висновок: усі продукти подорожчали на 10-20%. Детальніше.
