Live

Яйця подешевшали, овочі й фрукти подорожчали: як змінились ціни на Харківщині

Суспільство 12:16   17.02.2026
Вікторія Яковенко
Яйця подешевшали, овочі й фрукти подорожчали: як змінились ціни на Харківщині Фото: Харківська міськрада

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у січні порівняно з груднем та минулим роком.

За даними облстату, споживчі ціни у регіоні в січні порівняно із груднем зросли на 0,7%, із січнем минулого року – на 7,8%.

цены на Харьковщине
Фото: Головне управління статистики в Харківській області

Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на овочі (на 16,5%). Також подорожчали фрукти (на 6,7%) та зв’язок (на 5,2%). Їздити залізницею стало дорожче на 3,4%, додали в ціні й амбулаторні послуги (на 2,7%)

При цьому подешевшали яйця (на 8,2%). Знизились ціни на одяг та взуття (на 6,7%), цукор (на 3%), молоко (на 2,5%), м’ясо (на 1,2%), та ліки (на 1,2%).

цены на Харьковщине
Фото: Головне управління статистики в Харківській області

Нагадаємо, масний тиждень розпочався з понеділка, 16 лютого. Традиційно в цей тиждень люди готують вареники, сирники та млинці. Проте цьогоріч страви коштуватимуть дорожче, ніж торік. За результатами аналізу цін на деякі продукти у Харкові, у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зробили висновок: усі продукти подорожчали на 10-20%. Детальніше.

Читайте також: У Харкові залізничник за $10 тисяч обіцяв «порішати» з ТЦК – прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Історичне досягнення»: харківські бадмінтоністки з «бронзою» на Євро-2026
«Історичне досягнення»: харківські бадмінтоністки з «бронзою» на Євро-2026
17.02.2026, 16:12
Яйця подешевшали, овочі й фрукти подорожчали: як змінились ціни на Харківщині
Яйця подешевшали, овочі й фрукти подорожчали: як змінились ціни на Харківщині
17.02.2026, 12:16
Вбив і розчленував товариша: вирок жителю Харківщини, він розкаявся
Вбив і розчленував товариша: вирок жителю Харківщини, він розкаявся
17.02.2026, 12:39
Без світла залишиться один із районів Харкова в суботу: адреси
Без світла залишиться один із районів Харкова в суботу: адреси
17.02.2026, 14:35
Найскладніша зима за 10 років: що з дорогами в Харкові, коли почнуть ремонти
Найскладніша зима за 10 років: що з дорогами в Харкові, коли почнуть ремонти
17.02.2026, 14:05
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
17.02.2026, 10:34

Новини за темою:

14.01.2026
Яйця та хліб подорожчали на Харківщині, що впало у ціні – облстат
17.11.2025
День студента: скільки людей навчаються на Харківщині, повідомив облстат
13.11.2025
Що подорожчало та подешевшало на Харківщині – інфографіка облстату
08.10.2025
8 жовтня – День вареників: скільки коштують інгредієнти на Харківщині
12.09.2025
Яйця подорожчали на Харківщині, одягнутись стало дешевше – облстат


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Яйця подешевшали, овочі й фрукти подорожчали: як змінились ціни на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2026 в 12:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у січні порівняно з груднем та минулим роком.".