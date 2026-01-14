Яйця та хліб подорожчали на Харківщині, що впало у ціні – облстат

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у грудні порівняно з листопадом та початком року.

«Споживчі ціни у Харківській області у грудні 2025 року порівняно із листопадом знизилися на 0,1%, із груднем 2024 року зросли на 8,4% (по Україні порівняно із листопадом зросли на 0,2%, із груднем 2024 року – на 8,0%)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на яйця (на 5,8%). Також подорожчав хліб м’ясо (на 3,6%). Додала в ціні риба (на 3,5%). Крім того, подорожчали паливо, алкоголь, олія та макарони.

При цьому подешевшали одяг і взуття (на 8%). Знизились ціни на фрукти (на 6,3%), овочі (на 4,8%), молоко (на 3,7%), цукор (на 3,6%), масло (на 1,9%) та трохи на м’ясо (на 0,6%).

Нагадаємо, в раніше у Харківській міськраді інформували, що порівняно з січнем минулого року у місті зросли ціни на гречку (+30%) та пшоно (+17%). Також збільшилася вартість пшеничного борошна – на 13%, соняшникової олії – на 16%, манної крупи – на 10%. Водночас подешевшали цукор (-17%), макарони (-14%) та рис круглозернистий (-9%).

