Збитки довкіллю від війни на Харківщині сягнули понад 545 млрд грн
Державна екологічна інспекція в Харківській області оновила загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ. Станом на січень він становить 545 млрд 130 млн грн.
Найбільших збитків – близько 534 млрд – області було завдано внаслідок засмічення та забруднення понад 7 мільйонів квадратних метрів земельних ресурсів.
Збитки внаслідок викидів 558 тисяч тонн забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3,9 млрд грн.
Також 86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 482,2 млн кубометрів води окупанти забрали самовільно. Загальні збитки від цих дій – понад 7 млрд грн, додали екологи.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталися чотири пожежі: у селі Олександрівка горіли конструктивні елементи приватного будинку на площі 90 м кв, у селі Жуків Яр на території двох приватних домоволодінь горіли дві господарчі споруди на площі 70 та 40 м кв., а також автомобіль, у селі Роздольне горів приватний будинок на площі 100 м кв.
Читайте також: Де атакував ворог і, скільки штурмів відбили ЗСУ, повідомив Генштаб
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: війна, харківщина, шкода, экологи;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Збитки довкіллю від війни на Харківщині сягнули понад 545 млрд грн», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2026 в 14:19;