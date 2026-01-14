Збитки довкіллю від війни на Харківщині сягнули понад 545 млрд грн

Державна екологічна інспекція в Харківській області оновила загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ. Станом на січень він становить 545 млрд 130 млн грн.

Найбільших збитків – близько 534 млрд – області було завдано внаслідок засмічення та забруднення понад 7 мільйонів квадратних метрів земельних ресурсів.

Збитки внаслідок викидів 558 тисяч тонн забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3,9 млрд грн.

Також 86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 482,2 млн кубометрів води окупанти забрали самовільно. Загальні збитки від цих дій – понад 7 млрд грн, додали екологи.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталися чотири пожежі: у селі Олександрівка горіли конструктивні елементи приватного будинку на площі 90 м кв, у селі Жуків Яр на території двох приватних домоволодінь горіли дві господарчі споруди на площі 70 та 40 м кв., а також автомобіль, у селі Роздольне горів приватний будинок на площі 100 м кв.