Харківщина у вогні: наслідки обстрілів ворога (фото)

Події 09:50   14.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото з місць ударів російських окупантів у Харківської області показали в облуправлінні ДСНС України. 

Обстріл Харківщини 14 січня

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни почали атакувати регіон ще відучора. Так, близько 22:30 ЗС РФ вдарили двома БпЛА по селу Жуків Яр на Куп’янщині. В результаті 85-річний чоловік та 74-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.

Обстріл Харківщини 14 січня

Орієнтовно у той самий час під атакою було село Роздольне Купʼянського району: пошкоджено житловий будинок. Попередньо встановлено, що по вказаних населених пунктах російська армія застосувала БпЛА типу “Герань-2”, – зазначили правоохоронці.

Обстріл Харківщини 14 січня

Також окупанти атакували Зміївську громаду. Постраждалих – троє. Усі вони отримали гостру реакцію на стрес.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
