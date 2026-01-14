Харківщина у вогні: наслідки обстрілів ворога (фото)
Фото з місць ударів російських окупантів у Харківської області показали в облуправлінні ДСНС України.
Тим часом у Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни почали атакувати регіон ще відучора. Так, близько 22:30 ЗС РФ вдарили двома БпЛА по селу Жуків Яр на Куп’янщині. В результаті 85-річний чоловік та 74-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.
“Орієнтовно у той самий час під атакою було село Роздольне Купʼянського району: пошкоджено житловий будинок. Попередньо встановлено, що по вказаних населених пунктах російська армія застосувала БпЛА типу “Герань-2”, – зазначили правоохоронці.
Також окупанти атакували Зміївську громаду. Постраждалих – троє. Усі вони отримали гостру реакцію на стрес.
