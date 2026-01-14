Live

Харьковщина в огне: последствия обстрелов врага (фото)

Происшествия 09:50   14.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковщина в огне: последствия обстрелов врага (фото)

Фото с мест ударов российских оккупантов по Харьковской  области показали в облуправлении ГСЧС Украины. 

Обстрел Харьковщины 14 января

Тем временем в Харьковской областной прокуратуре уточнили, что россияне начали атаковать регион еще со вчерашнего вечера. Так около 22:30 ВС РФ ударили двумя БпЛА по селу Жуков Яр на Купянщине. В результате 85-летний мужчина и 74-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

Обстрел Харьковщины 14 января

«Ориентировочно в то же время под атакой было село Раздольное Купянского района: поврежден жилой дом. Предварительно установлено, что по указанным населенным пунктам российская армия применила БПЛА типа «Герань-2», – отметили правоохранители.

Обстрел Харьковщины 14 января

Также оккупанты атаковали Змиевскую громаду. Пострадавших – трое. Все они получили острую реакцию на стресс.

Читайте также: Восемь пострадавших, есть разрушения – Синегубов о сутках на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 14 января: продвижение РФ, пострадавшие
Новости Харькова – главное за 14 января: продвижение РФ, пострадавшие
14.01.2026, 09:00
«Молния» попала в спортивный объект в Харькове: пострадала 16-летняя девочка
«Молния» попала в спортивный объект в Харькове: пострадала 16-летняя девочка
13.01.2026, 20:10
Россияне продвинулись возле Лозовой на Харьковщине – Deep State
Россияне продвинулись возле Лозовой на Харьковщине – Deep State
14.01.2026, 07:33
Морозы продолжаются: прогноз погоды в Харькове и области на 14 января
Морозы продолжаются: прогноз погоды в Харькове и области на 14 января
13.01.2026, 20:32
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
13.01.2026, 13:22
«Так врывались штурмовики Януковича». Тимошенко вручили подозрение – СМИ
«Так врывались штурмовики Януковича». Тимошенко вручили подозрение – СМИ
14.01.2026, 10:25

Новости по теме:

14.01.2026
ГСЧС: четыре пожара бушевали после «прилетов» в регионе, есть пострадавшие
13.01.2026
Василенко: людей нашли под завалами терминала, что сейчас на месте «прилетов»
12.01.2026
Харьковчанин заблудился в горах: мужчине помогли спасатели (видео)
12.01.2026
На Харьковщине в огне погибла 90-летняя женщина: в ГСЧС назвали причину пожара
08.01.2026
Пожар в 14-этажке в Харькове: погиб мужчина, двух человек спасли (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковщина в огне: последствия обстрелов врага (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 января 2026 в 09:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото с мест ударов российских оккупантов по Харьковской  области показали в облуправлении ГСЧС Украины. ".