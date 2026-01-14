Харьковщина в огне: последствия обстрелов врага (фото)
Фото с мест ударов российских оккупантов по Харьковской области показали в облуправлении ГСЧС Украины.
Тем временем в Харьковской областной прокуратуре уточнили, что россияне начали атаковать регион еще со вчерашнего вечера. Так около 22:30 ВС РФ ударили двумя БпЛА по селу Жуков Яр на Купянщине. В результате 85-летний мужчина и 74-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.
«Ориентировочно в то же время под атакой было село Раздольное Купянского района: поврежден жилой дом. Предварительно установлено, что по указанным населенным пунктам российская армия применила БПЛА типа «Герань-2», – отметили правоохранители.
Также оккупанты атаковали Змиевскую громаду. Пострадавших – трое. Все они получили острую реакцию на стресс.
