Овощи и фруты подорожали в Харькове – мэрия промониторила цены
В Харьковском горсовете заявляют, что с начала осени в городе выросли цены на свежие овощи и фрукты. Объясняют, что это обусловлено завершением сезона плодоношения, увеличением количества тепличной и импортированной продукции.
В частности, по данным мэрии, огурцы подорожали на около 60%, помидоры – на 45%, лук репчатый – на 25%. Цены на картофель, капусту белокочанную, морковь, свеклу и яблоки остались на том же уровне, что и в начале сентября.
- На рынках картофель стоит 20-28 грн/кг,
- лук репчатый, морковь и свекла — 20-25 грн/кг,
- капуста белокочанная — 25-33 грн/кг,
- помидоры красные — 60-85 грн/кг,
- огурцы – 100-130 грн/кг,
- яблоки – 40-55 грн/кг.
«Кроме того, в продаже на рынках появляются цитрусовые. По состоянию на сегодняшний день цены на мандарины составляют 100-150 грн/кг, апельсины — 80-100 грн/кг», — отметили в горсовете.
В мэрии добавили: по сравнению с ноябрем прошлого года картофель, морковь, свекла и белокочанная капуста подешевели на 12-28%, а яблоки подорожали на 25%. Цены на огурцы, помидоры и цитрусовые остались такими же.
Напомним, ранее в Харьковском горсовете проанализировали цены на товары бакалейной группы. Отмечалось, что с начала августа на около 15% подорожали гречка и пшено. Также увеличилась стоимость пшеничной муки – на 10%, манной крупы и подсолнечного масла – на 5%. В то же время подешевели макароны (-19%), сахар (-12%) и круглый рис (-5%). Цена на соль остается на том же уровне.
