Live

Овощи и фруты подорожали в Харькове – мэрия промониторила цены

Общество 12:27   07.11.2025
Виктория Яковенко
Овощи и фруты подорожали в Харькове – мэрия промониторила цены Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете заявляют, что с начала осени в городе выросли цены на свежие овощи и фрукты. Объясняют, что это обусловлено завершением сезона плодоношения, увеличением количества тепличной и импортированной продукции.

В частности, по данным мэрии, огурцы подорожали на около 60%, помидоры – на 45%, лук репчатый – на 25%. Цены на картофель, капусту белокочанную, морковь, свеклу и яблоки остались на том же уровне, что и в начале сентября.

  • На рынках картофель стоит 20-28 грн/кг,
  • лук репчатый, морковь и свекла — 20-25 грн/кг,
  • капуста белокочанная — 25-33 грн/кг,
  • помидоры красные — 60-85 грн/кг,
  • огурцы – 100-130 грн/кг,
  • яблоки – 40-55 грн/кг.

«Кроме того, в продаже на рынках появляются цитрусовые. По состоянию на сегодняшний день цены на мандарины составляют 100-150 грн/кг, апельсины — 80-100 грн/кг», — отметили в горсовете.

В мэрии добавили: по сравнению с ноябрем прошлого года картофель, морковь, свекла и белокочанная капуста подешевели на 12-28%, а яблоки подорожали на 25%. Цены на огурцы, помидоры и цитрусовые остались такими же.

Напомним, ранее в Харьковском горсовете проанализировали цены на товары бакалейной группы. Отмечалось, что с начала августа на около 15% подорожали гречка и пшено. Также увеличилась стоимость пшеничной муки – на 10%, манной крупы и подсолнечного масла – на 5%. В то же время подешевели макароны (-19%), сахар (-12%) и круглый рис (-5%). Цена на соль остается на том же уровне.

Читайте также: Взлетят ли в Харькове цены на овощи, как в прошлом году: прогноз торговцев

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
07.11.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 13:05
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
06.11.2025, 13:31
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025, 16:14
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске
07.11.2025, 07:16
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
Жестоко убил жену в Харькове: фитнес-тренер будет сидеть пожизненно
07.11.2025, 13:00

Новости по теме:

07.11.2025
Овощи и фруты подорожали в Харькове – мэрия промониторила цены
07.11.2025
Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение
06.11.2025
Опытом в сфере энергетики готовы поделиться с Харьковом партнеры из Португалии
06.11.2025
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025
Стрелял в ветерана ВСУ в Харькове: суд вынес приговор мужчине, он раскаялся


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Овощи и фруты подорожали в Харькове – мэрия промониторила цены», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 12:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете заявляют, что с начала осени в городе выросли цены на свежие овощи и фрукты.".