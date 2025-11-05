Взлетят ли в Харькове цены на овощи, как в прошлом году: прогноз торговцев 📹
В разы более дешевые в сравнении с прошлой осенью овощи заполонили торговые площадки Харькова. Капуста и картофель стоят втрое меньше, чем в прошлом году. Лук — вдвое. Чем вызваны такие цены и активно ли закупаются на зиму харьковчане? Есть ли предпосылки для подорожания овощей? МГ «Объектив» побывала на Конном рынке и узнала оптовые цены у продавцов.
Бакир, предприниматель
В этом году все дешевле. И картофель, и лук, и капуста. Борщевой набор — все дешевле сейчас.
Некоторые овощи подешевели в разы. Наиболее ощутимая разница по капусте. В прошлом году в это время на Конном рынке оптовая цена на нее стартовала от 30 гривен за килограмм. Сейчас просят от 8. Так же, если брать мешок.
покупательница
Меня устраивает. Цена очень хорошая. 8 гривен за килограмм. А на рынке 20.
Хозяйка покупает сразу 33 килограмма капусты. Женщина живет в частном доме и имеет погреб, поэтому рассчитывает, что таких запасов ей хватит до весны.
Также почти втрое ниже цена на картофель. В прошлом году минимальная была 28 гривен за килограмм, в среднем 30. Сейчас на том же месте просят от 10 до 12 гривен. Речь идет о площадке, где овощи продают с грузовиков. В розницу и в других местах дороже.
Максим, работник Конного рынка
— 11 гривен — Славянка. Санте, Белароса, Гранада — по 12.
— Какие сорта лучше? Что вы рекомендуете?
— Гранаду. Она универсальна. Она для варки, жарки, парки. Для всего.
Минимальная цена лука — 7 гривен, покрупнее по 8. В прошлом году он стоил от 15. За свеклу просят 10 гривен. А была почти по 25. Но даже несмотря на такие низкие цены ажиотажа на рынке нет, покупателей немного, сетуют продавцы.
Равшан, продавец на Конном рынке
Цены, я думаю, нормальные. Но у людей денег нет. Вообще покупателей нет. Очень мало.
В будний день по рынку гуляют в основном пожилые люди с тележками. Многие просто интересуются ценами.
Нина, покупательница
— Да сколько я могу потратить. Если у меня пенсия никакая.
— Картошку будете покупать мешками?
— Буду. Там, где дешевле. Мешок возьму. Возможно, по 11 гривен.
— Мешка вам надолго хватит?
— Может, на пол зимы.
Значительно более низкие цены на овощи этой осенью из-за значительно большего предложения, объясняют продавцы. Все склады заполнены.
Бакир, предприниматель
Потому что очень много посадили, слава Богу. Народ работает. Урожай у нас был хороший. Не только в Харьковской области, в Сумской, в Черниговской области тоже. Везде урожай был хороший. Борщевой — очень хороший урожай в этом году. Он будет дешевый, но неизвестно. Если не вывезут куда-то, будет хорошая цена.
Не видят предпосылок для подорожания и в областной военной администрации. Как и для дефицита.
Евгений Иванов, заместитель начальника ХОВА
Урожай по овощным культурам был достаточно хороший. И там цена немного меньше колеблется от глобальных изменений, потому что это локальная история, фермерская, региональная. В большинстве случаев наши овощи выращены здесь же, в наших громадах, они там же реализуются. То есть нет больших перемещений по территории. Это все очень влияет. По овощным культурам действительно очень позитивная картина. Немного лет с таким урожаем.
