В Харькове подорожают мясо и яйца: насколько сильно, спрогнозировал экономист
Последствием масштабной засухи станет рост цен не только на овощи. Подорожают комбикорма, а как следствие — продукция животноводства.
Такой прогноз дал в комментарии МГ «Объектив» доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятия и организации бизнеса ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.
Нынешний неурожай уже повлиял на цены на продукты – картофель подскочил до 30 гривен на Харьковщине, хотя в прошлом году его покупали в пять раз дешевле. Но это может стать только началом. Из-за неурожая зерновых подорожают комбикорма, и как следствие подскочат цены на яйца, мясо птицы и свинину.
«На 50% – это совсем плохой вариант, я думаю, что 20-25% – вполне реальная ситуация», – прогнозирует Дмитрий Шиян.
При этом он считает, что картофель дороже, чем по 40 грн, мы в ближайшее время не увидим.
«Рост будет 25-30%. В принципе, я не думаю, что картофель очень существенно подорожает. Потому что может быть, что привезут много дорогого, а его никто не будет покупать. Турецкий картофель может быть дешевле, даже вдвое, чем европейский. Так что я не думаю, что цена будет даже весной больше 40 гривен за килограмм, исходя из сегодняшнего уровня 28-29 гривен», — сказал экономист.
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- Категории: Экономика; Теги: картофель, картошка, мясо, новости Харькова, подорожание, прогноз, цены, экономист, яйца;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 11:05;
Корреспондент Оксана Якушко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствием масштабной засухи станет рост цен не только на овощи. Подорожают комбикорма, а как следствие — продукция животноводства".