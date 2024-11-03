У Харкові подорожчають м’ясо та яйця: наскільки сильно, спрогнозував економіст

Наслідком масштабної посухи стане зростання цін не лише на овочі. Подорожчають комбікорми, а як наслідок – продукція тваринництва.

Такий прогноз дав у коментарі МГ “Об’єктив” доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства та організації бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця Дмитро Шиян.

Нинішній неврожай уже вплинув на ціни на продукти – картопля підскочила до 30 гривень на Харківщині, хоча торік її купували вп’ятеро дешевше. Але це може стати лише початком. Через неврожай зернових подорожчають комбікорми, і як наслідок підскочать ціни на яйця, м’ясо птиці та свинину.

“На 50% – це зовсім поганий варіант, я думаю, що 20-25% – цілком реальна ситуація”, – прогнозує Дмитро Шиян.

При цьому він вважає, що картоплю, дорожче ніж за 40 грн, ми найближчим часом не побачимо.

“Зростання буде 25-30%. У принципі, я не думаю, що картопля дуже суттєво подорожчає. Бо може бути, що привезуть багато дорогої, а її ніхто не куплятиме. Турецька картопля може бути дешевшою, навіть удвічі, ніж європейська. Тож я не думаю, що ціна буде навіть весною понад 40 гривень за кілограм, виходячи з сьогоднішнього рівня 28-29 гривень”, — сказав економіст.