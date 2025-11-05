Чи злетять у Харкові ціни на овочі, як торік – прогноз продавців (відео)

У рази дешевші порівняно з минулою осінню овочі заполонили торгові майданчики Харкова. Капуста та картопля коштують утричі менше, ніж торік. Цибуля – вдвічі. Чим викликані такі ціни та чи активно закуповуються на зиму харків’яни? Чи є передумови для подорожчання овочів? МГ «Об’єктив» побувала на Кінному ринку та дізналася гуртові ціни у продавців.

Бакір, підприємець

У цьому році все дешевше. І картопля, і лук, і капуста. Борщовий набір – усе дешевше зараз.

Деякі овочі подешевшали в рази. Найбільш відчутна різниця по капусті. Торік у цей час на Кінному ринку гуртова ціна на неї стартувала від 30 гривень за кілограм. Зараз просять від 8. Також, якщо брати мішок.

покупчиня

Мене влаштовує. Ціна дуже хороша. 8 гривень за кілограм. А на ринку 20.

Господиня купує одразу 33 кілограми капусти. Жінка мешкає у приватному будинку й має льох, тож розраховує, що таких запасів їй вистачить до весни.

Також майже втричі нижча ціна на картоплю. Торік мінімальна була 28 гривень за кілограм, у середньому 30. Зараз на тому ж місті просять від 10 до 12 гривень. Йдеться про майданчик, де овочі продають з вантажівок. У роздріб та в інших місцях дорожче.

Максим, працівник Кінного ринку

– 11 гривень – Слов’янка. Санте, Белароса, Гранада – по 12.

– Які сорти кращі? Що ви рекомендуєте?

– Гранаду. Вона універсальна. Вона для варки, жарки, парки. Для всього.

Мінімальна ціна на цибулю – 7 гривень, більша по 8. Торік вона коштувала від 15. За буряк просять 10 гривень. А був чи не по 25. Але навіть попри такі низькі ціни ажіотажу на ринку немає, покупців небагато, нарікають продавці.

Равшан, продавець на Кінному ринку

Ціни, я думаю, нормальні. Але в людей грошей немає. Взагалі покупців немає. Дуже мало.

У будній день ринком гуляють здебільшого літні люди з возиками. Багато хто просто цікавиться цінами.

Ніна, покупчиня

– Та скільки я можу витратити. Якщо в мене пенсія ніяка.

– Картоплю будете купувати мішками?

– Буду. Там, де дешевше. Мішок візьму. Можливо, по 11 гривень.

– Мішка вам надовго вистачить?

– Може, на пів зими.

Значно нижчі ціни на овочі цієї осені через значно більшу пропозицію, пояснюють продавці. Усі склади заповнені.

Бакір, підприємець

Тому що дуже багато посадили, слава Богу. Народ працює. Посадили багато, його дуже багато. Урожай у нас був хороший. Не тільки в Харківській області, в Сумській, в Чернігівській області теж. Усюди вродило добре. Борщовий – дуже хороший урожай у цьому році. Воно буде дешеве, але невідомо. Якщо не вивезуть кудись, буде гарна ціна.

Не бачать передумов для здорожчання й в обласній військовій адміністрації. Як і для дефіциту.

Євген Іванов, заступник начальника ХОВА

Врожай по овочевих культурах був досить гарний. І там ціна трохи менше коливається від глобальних змін, бо це локальна історія, фермерська, регіональна. У більшості випадків наші овочі або картопля вирощені тут же, в наших громадах, вони там же реалізуються. Тобто немає великих пересувань по території. Це все дуже впливає. По овочевих культурах дійсно дуже позитивна картина. Небагато років з таким врожаєм.