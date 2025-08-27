Запаси на зиму: в Харкові подорожчали морква і цибуля, що з цінами на картоплю
Харків’яни вже можуть закупити запаси овочів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. У міськраді провели моніторинг цін на такі продукти.
Як повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку:
🥔 🧅 картопля та цибуля ріпчаста коштують у середньому 20-26 грн/кг,
🥕 морква – 25-30 грн/кг,
🍠 буряк – 20-25 грн/кг,
🥬 капуста білоголова – 22-30 грн/кг.
«Для зручності покупців, зокрема підприємців, на території великих ринків є окремі майданчики, де можна придбати овочі за зниженими цінами. Там вони менші в середньому на 30-35%», – підказали у мерії.
Там також зазначили, що порівняно з минулим роком у місті подорожчали морква (+30%), цибуля (+12%) і буряк (+7%). Водночас капуста подешевшала на 20%, а ціна на картоплю залишилась приблизно на тому ж рівні.
