Запаси на зиму: в Харкові подорожчали морква і цибуля, що з цінами на картоплю

Суспільство 12:34   27.08.2025
Вікторія Яковенко
Запаси на зиму: в Харкові подорожчали морква і цибуля, що з цінами на картоплю Фото: Харківська міськрада

Харків’яни вже можуть закупити запаси овочів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період. У міськраді провели моніторинг цін на такі продукти.

Як повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку:

🥔 🧅 картопля та цибуля ріпчаста коштують у середньому 20-26 грн/кг,

🥕 морква – 25-30 грн/кг,

🍠 буряк – 20-25 грн/кг,

🥬 капуста білоголова – 22-30 грн/кг.

«Для зручності покупців, зокрема підприємців, на території великих ринків є окремі майданчики, де можна придбати овочі за зниженими цінами. Там вони менші в середньому на 30-35%», – підказали у мерії.

Там також зазначили, що порівняно з минулим роком у місті подорожчали морква (+30%), цибуля (+12%) і буряк (+7%). Водночас капуста подешевшала на 20%, а ціна на картоплю залишилась приблизно на тому ж рівні.

Читайте також: Несолодкий рік. Якою буде ціна меду у 2025 році в Харкові та області

Автор: Вікторія Яковенко
