«Може повторно зникнути світло» – Синєгубов звернувся до харків’ян (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов попереджає про можливе повторне відключення світла у Харкові.

«Інші дні поспіль триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу нашої енергетичної інфраструктури. Наразі наші правоохоронці ще фіксують всі можливі місця ударів. Досить серйозно постраждала наша енергетична система. Наразі всі підрозділи ДСНС ще працюють над ліквідацією наслідків, над розбором завалів», – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що енергетики працюють без відпочинку і «деякі жителі Харкова можуть спостерігати у себе в оселях результати їхньої роботи».

«Але роботи ще достатньо. Плануємо незабаром вийти на пік потужностей. Варто завчасно підготуватися до можливого повторного зникнення світла: заряджені павербанки, необхідні для вас запаси питної та технічної води, їжі. Енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоби якомога більше людей мали світло у своїх оселях. Не користуйтеся одночасно потужними електричними пристроями, за можливості вмикайте прилади не в пічні часи. Можливі й часові планові відключення з технічних причин, щоб приєднати якнайбільше споживачів», – закликав голова ХОВА.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. Станом на ранок 23 березня підключили до електропостачання понад 440 тисяч абонентів.