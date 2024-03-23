«Может повторно исчезнуть свет» — Синегубов обратился к харьковчанам (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов предупреждает о возможном повторном отключении света в Харькове.

«Вторые сутки подряд продолжается ликвидация последствий массированного вражеского обстрела нашей энергетической инфраструктуры. Сейчас наши правоохранители еще фиксируют все возможные места ударов. Весьма серьезно пострадала наша энергетическая система. Все подразделения ГСЧС еще работают над ликвидацией последствий, над разбором завалов», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что энергетики работают без отдыха и «некоторые жители Харькова могут наблюдать у себя в домах результаты их работы».

«Но работы еще достаточно. Планируем вскоре выйти на пик мощностей. Следует заранее подготовиться к возможному повторному исчезновению света: зарядите павербанки, сделайте запасы питьевой и технической воды, пищи. Энергетики обращаются с просьбой снизить нагрузку на сети, чтобы как можно больше людей имели свет в своих домах. Не используйте одновременно мощные электрические устройства, по возможности включайте приборы не в пиковые часы. Возможны и временные плановые отключения по техническим причинам, чтобы присоединить как можно больше потребителей», — призвал глава ХОВА.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. По состоянию на утро 23 марта подключили к электроснабжению более 440 тысяч абонентов.