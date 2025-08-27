Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
Харьковчане уже могут закупить запасы овощей длительного хранения на осенне-зимний период. В горсовете промониторили цены на такие продукты.
Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка:
🥔 🧅 картофель и лук репчатый стоят в среднем 20-26 грн/кг,
🥕 морковь — 25-30 грн/кг,
🍠 свекла — 20-25 грн/кг,
🥬 капуста белокочанная — 22-30 грн/кг.
«Для удобства покупателей, в частности, предпринимателей, на территории крупных рынков есть отдельные площадки, где можно приобрести овощи по сниженным ценам. Там они стоят меньше в среднем на 30-35%», — подсказали в мэрии.
Там также отметили, что по сравнению с прошлым годом в городе подорожали морковь (+30%), лук (+12%) и свекла (+7%). В то же время капуста подешевела на 20%, а цена на картофель осталась примерно на том же уровне.
