Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель

Общество 12:34   27.08.2025
Виктория Яковенко
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель Фото: Харьковский горсовет

Харьковчане уже могут закупить запасы овощей длительного хранения на осенне-зимний период. В горсовете промониторили цены на такие продукты.

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка:

🥔 🧅 картофель и лук репчатый стоят в среднем 20-26 грн/кг,

🥕 морковь — 25-30 грн/кг,

🍠 свекла — 20-25 грн/кг,

🥬 капуста белокочанная — 22-30 грн/кг.

«Для удобства покупателей, в частности, предпринимателей, на территории крупных рынков есть отдельные площадки, где можно приобрести овощи по сниженным ценам. Там они стоят меньше в среднем на 30-35%», — подсказали в мэрии.

Там также отметили, что по сравнению с прошлым годом в городе подорожали морковь (+30%), лук (+12%) и свекла (+7%). В то же время капуста подешевела на 20%, а цена на картофель осталась примерно на том же уровне.

Читайте также: Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
