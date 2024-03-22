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В части Харькова после 23:00 отключат воду: кому нужно сделать запасы

Общество 21:55   22.03.2024
Елена Нагорная
В части Харькова после 23:00 отключат воду: кому нужно сделать запасы

После 23:00 22 марта в части Харькова прекратят холодное водоснабжение. Это необходимо, чтобы провести ремонты энергообъектов после утреннего ракетного удара.

Без воды временно останутся жители Салтовки, Алексеевки, Павлова Поля, центральной части города, Холодной Горы, а также частично Новой Баварии, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Несмотря на то, что возобновить подачу воды планируют с 5:00 23 марта, жителей призывают сделать запасы.

Напомним, начиная с 4:30 в Харькове прогремела серия взрывов. В городе пропали свет и вода, не работал электротранспорт. Метро действовало как укрытие, пассажиров перевозили автобусами. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, враг запустил 21 ракету. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По словам Терехова, «пункти незламності» и пункты выдачи горячего питания будут работать круглосуточно и в выходные. Как сообщил мэр, с начала полномасштабной войны энергосистема Харькова и области таких разрушений не знала. В субботу в Харькове вновь планируют вывести на маршруты дополнительные автобусы, которые будут курсировать по схеме блэкаута.

Читайте также: В субботу на Харьковщине не будут ходить электрички (список)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 21:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 23:00 22 марта в части Харькова прекратят холодное водоснабжение".