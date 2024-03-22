У частині Харкова після 23:00 вимкнуть воду: кому треба зробити запаси
Після 23:00 22 березня у частині Харкова припинять холодне водопостачання. Це необхідно, щоб провести ремонти енергооб’єктів після ранкового ракетного удару.
Без води тимчасово залишаться мешканці Салтівки, Олексіївки, Павлового Поля, центральної частини міста, Холодної Гори та частково Нової Баварії, повідомили у КП “Харківводоканал”.
Попри те, що відновити подачу води планують із 5:00 23 березня, мешканців закликають зробити запаси.
Нагадаємо, починаючи з 4:30 в Харкові прогриміла серія вибухів. У місті зникло світло та вода, не працював електротранспорт. Метро діяло як укриття, пасажирів перевозили автобусами. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, ворог запустив 21 ракету. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За словами Терехова, “пункти незламності” та пункти видачі гарячого харчування працюватимуть цілодобово й у вихідні. Як повідомив мер, від початку повномасштабної війни енергосистема Харкова та області таких руйнувань не знала. У суботу у Харкові знову планують вивести на маршрути додаткові автобуси, які курсуватимуть за схемою блекауту.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, водоснабжение, запасы, нет воды, ракетний удар, Харків, Харьковводоканал;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 23:00 22 березня у частині Харкова припинять холодне водопостачання".