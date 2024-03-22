У суботу на Харківщині не ходитимуть електрички (список)

На суботу, 23 березня, у Харківській області скасовано низку приміських поїздів.

Про це повідомила журналістам речниця регіональної філії Укрзалізниці Ірина Гаманенко. За її даними, скасовуються такі приміські поїзди:

№ 6683 Мерефа – Красноград

№ 6685 Харків-Пасажирський – Красноград

№ 6691 Харків-Пасажирський – Красноград

№ 6682 Власівка – Харків-Пасажирський

№ 6678 Красноград – Харків-Пасажирський

№ 6686 Красноград – Харків-Пасажирський

№ 6688 Красноград – Харків-Пасажирський

№ 6690 Красноград – Харків-Пасажирський

№ 7644/7643 Люботин – Власівка засилка

№ 7655/7656 Харків-Пасажирський – Харків-Левада засилка

№ 7634 Люботин – Мерефа засилка

№ 7671 Харків-Пасажирський – Лихачове засилка

№ 7631 Харків-Пасажирський – Красноград засилка

№ 6264 Огульці – Харків-Пасажирський

№ 6916 Огульці – Харків-Пасажирський

№ 6914 Огульці – Харків-Пасажирський

№ 6922 Огульці – Харків-Пасажирський

№ 6924 Огульці – Харків-Пасажирський

№ 6330 Огульці – Люботин

№ 6320 Огульці – Люботин

№ 6221 Харків-Левада – Огульці

№ 6321 Харків-Пасажирський – Огульці

№ 6915 Харків-Пасажирський – Огульці

№ 6917 Харків-Пасажирський – Огульці

№ 6921 Харків-Пасажирський – Огульці

№ 6333 Харків-Пасажирський – Огульці

№ 6903 Люботин – Огульці

№ 6901 Люботин – Огульці

№ 6334 Мерчик – Харків-Пасажирський встановити у сполученні Люботин – Мерчик

№6303 Харків-Пасажирський – Мерчик

№6307 Харків-Пасажирський – Мерчик

№6319 Харків-Пасажирський – Мерчик

№6155 Харків-Пасажирський – Мерчик

№6325 Харків-Пасажирський – Мерчик встановити у сполученні Люботин – Мерчик

№6157 Харків-Пасажирський – Мерчик

№ 6134 Мерчик – Харків-Пасажирський

№ 6266 Мерчик – Харків-Пасажирський встановити у сполученні Мерчик – Люботин

№ 6222 Мерчик – Харків-Левада

№ 6912 Люботин – Харків-Пасажирський

№ 6918 Люботин – Харків-Пасажирський

№ 6322 Мерчик – Харків-Пасажирський

№ 6326 Люботин – Харків-Пасажирський

№ 6156 Мерчик – Харків-Пасажирський

№ 6158 Мерчик – Люботин

№ 6224 Мерчик – Люботин

№ 6304 Мерчик – Люботин

№ 7661 Люботин – Мерчик засилка

№ 7633 Люботин – Мерчик засилка

№ 7640 Огульці – Люботин засилка

№ 6002 Харків-Пасажирський – Дергачі

№ 6010 Харків-Пасажирський – Дергачі

№ 6016 Харків-Пасажирський – Дергачі

№ 6006 Харків-Пасажирський – Нова Козача

№ 6008 Харків-Пасажирський – Нова Козача

№ 6014 Харків-Пасажирський – Нова Козача

№ 6021 Слатине – Харків-Пасажирський

№ 6019 Дергачі – Харків-Пасажирський

№ 6003 Дергачі – Харків-Пасажирський

№ 6011 Дергачі – Харків-Пасажирський

№ 6017 Дергачі – Харків-Пасажирський

№ 6007 Нова Козача – Харків-Пасажирський

№ 6009 Нова Козача – Харків-Пасажирський

№ 6015 Нова Козача – Харків-Пасажирський

№ 7652 Харків-Пасажирський – Слатине засилка

№ 7650 Харків-Пасажирський – Дергачі засилка

№ 6701 Харків-Пасажирський – Зміїв

№ 6705 Харків-Пасажирський – Зміїв

№ 6401 Шебелинка – Букине

№ 6427 Харків- Левада – Букине

№ 6407 Харків-Пасажирський – Ізюм

№ 6702 Зміїв – Харків-Пасажирський

№ 6704 Зміїв – Харків-Пасажирський

№ 6408 Ізюм – Харків-Левада

№ 6426 Букине- Харків-Левада

№ 6404 Букине- Харків-Пасажирський

№ 6428 Ізюм – Шебелинка

№ 7663 Харків-Пасажирський – Ізюм засилка

№ 6145/6146 Харків-Пасажирський – Золочів

№ 6181/6182 Харків-Пасажирський – Золочів

№ 6177/6178 Харків-Левада – Золочів

№ 6169/6170 Золочів – Харків-Пасажирський

№ 6159/6160 Золочів – Харків-Пасажирський

№ 6179/6180 Золочів – Харків-Пасажирський

№ 6815 Харків-Пасажирський – Чугуїв

№ 6616 Чугуїв – Харків-Пасажирський

№ 6618 Чугуїв – Харків-Пасажирський

№ 6511 Харків-Пасажирський – Лихачове

№ 6853 Харків-Пасажирський – Лозова

№ 7001 Харків-Пасажирський – Лозова

№ 7023 Харків-Пасажирський – Лозова

№ 6525 Харків-Пасажирський – Лозова

№ 6506 Лихачове – Харків-Пасажирський

№ 6414 Лозова – Харків-Пасажирський

№ 7024 Лозова – Харків-Пасажирський

№ 6856 Лозова – Харків-Пасажирський

№ 6852 Дубове – Харків-Пасажирський

№ 6522 Лихачове – Харків-Пасажирський

Нагадаємо, починаючи з 4:30 в Харкові прогриміла серія вибухів. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро діє як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, ворог запустив 21 ракету. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За словами Терехова, “пункти незламності” та пункти видачі гарячого харчування працюватимуть цілодобово й у вихідні. Як повідомив мер, від початку повномасштабної війни енергосистема Харкова та області таких руйнувань не знала. У суботу у Харкові знову планують вивести на маршрути додаткові автобуси, які курсуватимуть за схемою блекауту.