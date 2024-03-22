В субботу на Харьковщине не будут ходить электрички (список)

На субботу, 23 марта, в Харьковской области отменен ряд пригородных поездов.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь регионального филиала «Укрзалізниці» Ирина Гаманенко. По ее данным, отменяются следующие пригородные поезда:

№ 6683 Мерефа — Красноград

№ 6685 Харьков-Пассажирский — Красноград

№ 6691 Харьков-Пассажирский — Красноград

№ 6682 Власовка — Харьков-Пассажирский

№ 6678 Красноград — Харьков-Пассажирский

№ 6686 Красноград — Харьков-Пассажирский

№ 6688 Красноград — Харьков-Пассажирский

№ 6690 Красноград — Харьков-Пассажирский

№ 7644/7643 Люботин — Власовка засылка

№ 7655/7656 Харьков-Пассажирский — Харьков-Левада засылка

№ 7634 Люботин — Мерефа засылка

№ 7671 Харьков-Пассажирский — Лихачево засылка

№ 7631 Харьков-Пассажирский — Красноград засылка

№ 6264 Огульцы — Харьков-Пассажирский

№ 6916 Огульцы — Харьков-Пассажирский

№ 6914 Огульцы — Харьков-Пассажирский

№ 6922 Огульцы — Харьков-Пассажирский

№ 6924 Огульцы — Харьков-Пассажирский

№ 6330 Огульцы — Люботин

№ 6320 Огульцы — Люботин

№ 6221 Харьков-Левада — Огульцы

№ 6321 Харьков-Пассажирский — Огульцы

№ 6915 Харьков-Пассажирский — Огульцы

№ 6917 Харьков-Пассажирский — Огульцы

№ 6921 Харьков-Пассажирский — Огульцы

№ 6333 Харьков-Пассажирский — Огульцы

№ 6903 Люботин — Огульцы

№ 6901 Люботин — Огульцы

№ 6334 Мерчик — Харьков-Пассажирский установить в сообщении Люботин — Мерчик

№6303 Харьков-Пассажирский — Мерчик

№6307 Харьков-Пассажирский — Мерчик

№6319 Харьков-Пассажирский — Мерчик

№6155 Харьков-Пассажирский — Мерчик

№6325 Харьков-Пассажирский — Мерчик установить в сообщении Люботин — Мерчик

№6157 Харьков-Пассажирский — Мерчик

№ 6134 Мерчик — Харьков-Пассажирский

№ 6266 Мерчик — Харьков-Пассажирский установить в сообщении Мерчик — Люботин

№ 6222 Мерчик — Харьков-Левада

№ 6912 Люботин — Харьков-Пассажирский

№ 6918 Люботин — Харьков-Пассажирский

№ 6322 Мерчик — Харьков-Пассажирский

№ 6326 Люботин — Харьков-Пассажирский

№ 6156 Мерчик — Харьков-Пассажирский

№ 6158 Мерчик — Люботин

№ 6224 Мерчик — Люботин

№ 6304 Мерчик — Люботин

№ 7661 Люботин — Мерчик засылка

№ 7633 Люботин — Мерчик засылка

№ 7640 Огульцы — Люботин засылка

№ 6002 Харьков-Пассажирский — Дергачи

№ 6010 Харьков-Пассажирский — Дергачи

№ 6016 Харьков-Пассажирский — Дергачи

№ 6006 Харьков-Пассажирский — Новая Казачья

№ 6008 Харьков-Пассажирский — Новая Казачья

№ 6014 Харьков-Пассажирский — Новая Казачья

№ 6021 Слатино — Харьков-Пассажирский

№ 6019 Дергачи — Харьков-Пассажирский

№ 6003 Дергачи — Харьков-Пассажирский

№ 6011 Дергачи — Харьков-Пассажирский

№ 6017 Дергачи — Харьков-Пассажирский

№ 6007 Новая Казачья — Харьков-Пассажирский

№ 6009 Новая Казачья — Харьков-Пассажирский

№ 6015 Новая Казачья — Харьков-Пассажирский

№ 7652 Харьков-Пассажирский — Слатино засылка

№ 7650 Харьков-Пассажирский — Дергачи засылка

№ 6701 Харьков-Пассажирский — Змиев

№ 6705 Харьков-Пассажирский — Змиев

№ 6401 Шебелинка — Букино

№ 6427 Харьков-Левада — Букино

№ 6407 Харьков-Пассажирский — Изюм

№ 6702 Змиев — Харьков-Пассажирский

№ 6704 Змиев — Харьков-Пассажирский

№ 6408 Изюм — Харьков-Левада

№ 6426 Букино — Харьков-Левада

№ 6404 Букино — Харьков-Пассажирский

№ 6428 Изюм — Шебелинка

№ 7663 Харьков-Пассажирский — Изюм засылка

№ 6145/6146 Харьков-Пассажирский — Золочев

№ 6181/6182 Харьков-Пассажирский — Золочев

№ 6177/6178 Харьков-Левада — Золочев

№ 6169/6170 Золочев — Харьков-Пассажирский

№ 6159/6160 Золочев — Харьков-Пассажирский

№ 6179/6180 Золочев — Харьков-Пассажирский

№ 6815 Харьков-Пассажирский — Чугуев

№ 6616 Чугуев — Харьков-Пассажирский

№ 6618 Чугуев — Харьков-Пассажирский

№ 6511 Харьков-Пассажирский — Лихачево

№ 6853 Харьков-Пассажирский — Лозовая

№ 7001 Харьков-Пассажирский — Лозовая

№ 7023 Харьков-Пассажирский — Лозовая

№ 6525 Харьков-Пассажирский — Лозовая

№ 6506 Лихачево — Харьков-Пассажирский

№ 6414 Лозовая — Харьков-Пассажирский

№ 7024 Лозовая — Харьков-Пассажирский

№ 6856 Лозовая — Харьков-Пассажирский

№ 6852 Дубовое — Харьков-Пассажирский

№ 6522 Лихачево — Харьков-Пассажирский

Напомним, начиная с 4:30 в Харькове прогремела серия взрывов. В городе исчез свет, пропадала вода, не работал электротранспорт. Метро действовало как укрытие, пассажиров перевозили автобусами. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, враг запустил 21 ракету. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По словам Терехова, «пункти незламності» и пункты выдачи горячего питания будут работать круглосуточно и в выходные. Как сообщил мэр, с начала полномасштабной войны энергосистема Харькова и области таких разрушений не знала. В субботу в Харькове вновь планируют вывести на маршруты дополнительные автобусы, которые будут курсировать по схеме блэкаута.